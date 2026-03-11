La Xunta destina 50.000 euros a la rehabilitación del Puente de Áspera, en el Camino Francés en Sarria - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha comprobado este miércoles el resultado de los trabajos acometidos por su departamento en el puente municipal de Áspera, en Sarria, donde la Xunta ha invertido 50.000 euros para su rehabilitación.

Con esta inversión se realizó la rehabilitación de la propia edificación para devolverla a su estado y se hicieron tareas de conservación en el entorno del puente.

"Una actuación que se enmarca en la apuesta de la Xunta por seguir trabajando en la conservación y mantenimiento del Camino de Santiago, actuando y mejorando su patrimonio", ha expresado Xosé Merelles.

Sarria constituye un enclave esencial en la geografía gallega y, específicamente, para el Camino Francés. El 68% de las 242.183 personas que eligieron en 2025 esta ruta escogieron la localidad como punto de partida.

Despues, Xosé Merelles se desplazó al Albergue de Peregrinos de la red pública de albergues del Xacobeo Casa Forte de Lusío, en Samos, para clausurar la reunión de coordinación de los socios del programa europeo Ultreia Sudoe, en el que Turismo de Galicia participa.

Este grupo de trabajo cuenta con representación de entidades e instituciones territoriales públicas y privadas en el área del Camino Francés (O Cebreiro, Triacastela y Samos). El objetivo es trasladar la estrategia trasnacional definida en el programa para la promoción de la economía local, con el Camino de Santiago como eje principal de actividad.

CASTELO DA PEROXA

Por otra parte, la Xunta destinó más de 40.000 euros a la mejora paisajística del entorno del Castelo da Peroxa, que, ha destacado este miércoles la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, cuenta con "unos altos valores naturales e históricos" y forma parte de la Reserva de la biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel.

En este caso, se llevó a cabo una actuación para mejorar el paisaje agrario y conservar los vallados y setos en un espacio natural singular muy representativo del entorno. En concreto, se repararon los lugares del cerrado que estaban deteriorados y también se completó en aquellas zonas que permanecía abierto. Esta actuación, que se llevó a cabo en el último trimestre de 2026, fue cofinanciada del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader) en el marco del Plan estratégico de la Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027.