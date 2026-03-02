La Xunta destina 6,5 millones de euros a ayudas para mejorar establecimientos y recursos turísticos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta tomó en consideración en su reunión de este lunes dos nuevas convocatorias de ayudas que optimizarán, por un lado, los establecimientos de alojamiento y restauración, y permitirán, por el otro, mejorar los recursos turísticos de los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Turismo de Galicia destinará a estas dos órdenes de ayudas un total de 6,5 millones de euros.

En concreto, la Xunta destinará 4,5 millones a la línea destinada a actuaciones de mejora de infraestructuras de los establecimientos de alojamiento y de restauración, de los cuales 3,5 millones irán a proyectos relacionados con el alojamiento y un millón a los de restauración.

Los proyectos presentados podrán financiarse hasta un 60% del presupuesto total, con un importe máximo de 60.000 euros. El presupuesto de 4,5 millones iguala el importe destinado a esta convocatoria en 2025, cuando se concedieron 144 ayudas a proyectos de alojamiento y 68 a los de restauración.

Las ayudas a establecimientos turísticos incluyen distintos tipos de actuaciones. Por una parte, se subvencionarán obras destinadas a obtener certificaciones de calidad -en especial la Q de Calidad Turística-, así como las que busquen adaptar el establecimiento a las modificaciones normativas y a la mejora de la clasificación para garantizar un incremento de categoría. También se financiarán actuaciones de renovación, modernización y embellecimiento del entorno, y aquellas inversiones en equipaciones muebles necesarias.

La orden incluye también como subvencionables actuaciones destinadas a mejoras para la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas; reformas en la climatización y en los sistemas de extracción y renovación del aire; en la digitalización de los sistemas de gestión y comercialización; y los sistemas de seguridad y salud.

RECURSOS MUNICIPALES

Por otra parte, la nueva convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes prevé atender diversas actuaciones de mejora en los recursos turísticos de carácter local.

Así, entre las posibles actuaciones están las de embellecimiento de los accesos a los recursos turísticos de la entidad solicitante, la recuperación y el tratamiento paisajístico del entorno de los recursos turísticos, su iluminación ornamental, la adecuación de aparcamientos o la recuperación y creación de distintos elementos, y la dotación de miradores paisajísticos o rutas de senderismo.

Podrán ser también objeto de subvención otras actuaciones realizadas en los bienes declarados de interés cultural. Aquí se incluye, por ejemplo, el embellecimiento de vías con materiales sostenibles, el ocultamiento de colectores de residuos, la eliminación de cables aéreos y antenas de comunicaciones o la conservación de recursos previamente beneficiarios de estas ayudas.

La convocatoria recoge también iniciativas de puesta en valor turístico de los recursos, como la rehabilitación o la restauración para su dedicación a usos turísticos distintos del alojamiento de personas o la recuperación de elementos de interés etnográfico o de la arquitectura tradicional.

Por último, se incluyen actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad, como la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso; iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la información de personas con algún tipo de discapacidad sensorial, o la señalización de los recursos turísticos.

Esta nueva convocatoria se centra en la consolidación de la oferta turística en las zonas rurales -en concreto en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes- a través de la puesta en valor de su riqueza histórica, cultural, patrimonial y paisajística, para lo cual se destinan dos millones de euros.

Los proyectos podrán ser subvencionados al 100% del presupuesto previsto, hasta un máximo de 30.000 euros. El año pasado se destinaron también dos millones, que fueron para un total de 67 proyectos.