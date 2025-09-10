La Xunta destina más de 3,6 millones de euros para ayudar al sector turístico tras los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, han presentado una batería de medidas de más de 3,6 millones de euros que pondrá en marcha para ayudar de manera específica al sector turístico ante los efectos provocados por los incendios de este agosto que afectaron, principalmente, a la provincia de Ourense.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, serán cuatro acciones. De esta forma, uno de los principales objetivos pasa por apoyar a los profesionales del turismo de manera general será lo de minimizar el impacto que los incendios pudieran dar de cara a el exterior en la percepción y reputación del destino "una de las principales preocupaciones" que los profesionales turísticos trasladaron a la Xunta.

En este sentido, Merelles explicó que la Xunta iniciará una campaña general de promoción en mercados nacionales con una inversión de 2,6 millones de euros que pondrá en valor los recursos y oferta complementaria gallega.

A esto se suma otra microcampaña de difusión para que se puedan promover esos ayuntamientos y establecimientos de las zonas más afectadas por los incendios.

También hay propuestas para incentivar la demanda con iniciativas como el lanzamiento de un nuevo programa de productos turísticos que diseñan con la Asociación Gallega de Agencias de Viaje (Agavi) que fomentará las pernoctaciones y el uso de establecimientos turísticos en estos ayuntamientos.

La campaña será difundida a través de la red de Agavi en Galicia y de todas las agencias españolas asociadas a la Federación de Agencias de Viajes de España.

En este sentido, la Xunta financiará el 85% para alojarse y vivir experiencias turísticas en los establecimientos de los ayuntamientos afectados.

"Mientras los territorios recuperan su potencial natural, pueden ofrecer a los visitantes una rica oferta complementaria de enoturismo, gastronomía o patrimonio que queremos poner en valor con este nuevo programa", señaló Merelles.

Como tercera medida mencionó las cancelaciones del mes de agosto en los alojamientos de las zonas afectadas, por ello la Xunta dará respuesta a través de una nueva línea de ayudas para paliar la pérdida de ingresos debido la esta situación.

En concreto, dará el 25% de las pérdidas acreditadas hasta un máximo de 2.500 euros por establecimiento de alojamiento reglado. Para su tramitación la información se ofrecerá en los próximos días en las nuevas oficinas ubicadas en toda Galicia para prestar atención directa las empresas afectadas por los incendios forestales.

Merelles también hizo mención a la medida 'Otoño Gastronómico', que está en marcha, que combina estancias en casas rurales y gastronomía en la que participan cerca de 80 casas de turismo rural y que arrancará el 19 de septiembre.

Además recordó el 'Bono Turístico de Galicia' que comienza una nueva edición el 15 de septiembre y animó a los establecimientos de las zonas afectadas a que se adhieran para alojar a alguno de los más de 16.000 beneficiarios de los bonos turísticos emitidos.