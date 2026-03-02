La Xunta difunde el Camino del Litoral y la aplicación para dar a conocer el patrimonio circundante

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha mantenido un encuentro con varios responsables de establecimientos hosteleros asentados en la costa, en el que les ha expuesto el proyecto de la Xunta para poner en marcha el Camino del litoral y una aplicación con el fin de difundir los valores patrimoniales, naturales y de servicios existentes en su entorno.

La responsable autonómica ha trasladado que la Xunta avanza en el diseño de esa senda que pretende vertebrar de norte a sur --desde Ribadeo hasta Tui-- la costa más extensa de todo el país mediante un itinerario de aproximadamente 1.300 kilómetros y que se podrá recorrer tanto a pie como en bicicleta.

En paralelo, se está trabajando en el diseño de una aplicación móvil -Conecta litoral, que se prevé que esté lista el próximo verano- que contará con toda la información relevante de cada etapa para dar a conocer a la ciudadanía en general la flora y la fauna, el patrimonio cultural, la gastronomía y otros servicios de hostelería y la historia de las distintas localidades por las que pasa el camino.

Ángeles Vázquez ha destacado que este proyecto del Ejecutivo gallego también busca dinamizar la economía de los municipios costeros y ofrecer tanto a la ciudadanía gallega como a las personas que visiten la comunidad una propuesta turística "nueva y atractiva", alineada con el objetivo de avanzar hacia un litoral sostenible, respetuoso y próspero que combine tradición y medio ambiente.

Por otra parte, la conselleira ha abordado con este sector las gestiones que está haciendo la Xunta ante "la pretensión del Gobierno central de modificar el Reglamento General de Costas por la puerta de atrás con el pretexto de que así se lo exige Bruselas". En particular, ha cargado contra la intención de reducir la duración de las concesiones "y de retirar cualquier vestigio humano del litoral", lo que "pone en riesgo el futuro de muchas actividades e instalaciones asentadas en la costa".