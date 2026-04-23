La Xunta interviene en el Mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil para mejorar su potencial turístico

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha visitado este jueves el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil, en el Ayuntamiento de Parada de Sil, para comprobar las obras realizadas en la infraestructura orientadas a la puesta en valor del patrimonio cultural de la Ribeira Sacra.

En concreto, la actuación ha consistido en la construcción de una línea de baja tensión, financiada por la Xunta, para la mejora del suministro eléctrico en este enclave histórico, con el objetivo de reforzar su potencial turístico.

La intervención se enmarcó en un convenio de colaboración firmado en 2025 entre Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de Parada de Sil, con una inversión total de 214.275,28 euros. Su objetivo fue el de mejorar el sistema de electricidad del monasterio y posibilitar la construcción de instalaciones complementarias en su entorno, contribuyendo a su correcto funcionamiento.

Durante su visita, Xosé Merelles ha destacado el impacto turístico de esta acción, señalando que "la mejora de las infraestructuras en este tipo de enclaves patrimoniales es fundamental para incrementar su atractivo turístico, avanzando en la consolidación de la Ribeira Sacra como destino de referencia".

En este sentido, también compartió la importancia de "ejecutar la línea de baja tensión desde la aldea de Castro hasta la parcela del monasterio, garantizando uno suministro eléctrico adecuado".

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2009, el Monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil constituye uno de los principales ejemplos de arquitectura románica de la Ribeira Sacra.