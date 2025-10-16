La Xunta justifica la reducción de plazas áereas con el aumento de tasas y la política "dejada" del Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha justificado la reducción de plazas áreas prevista para los aeropuertos gallegos con el reciente anuncio de aerolíneas que se van -- haciendo referencia a Ryanair --, el incremento de las tasas aeroportuarias y la política "bastante dejada" del Gobierno central.

Calvo ha sido preguntado por los medios de comunicación en un acto celebrado este jueves en Ourense después de que la Asociación de Líneas Aéreas adelantase este miércoles la oferta de asientos prevista para esta temporada de invierno, en la que Galicia experimenta un descenso del 17,1% frente a la temporada anterior.

En este contexto, el conselleiro ha explicado que "ya se venía anunciando que esta situación iba a llegar, porque hay aerolíneas que han anunciado que se van y otras tienen reducido el número de plazas".

A esto se le suma, ha añadido, que el Ejecutivo central "decidió incrementar las tasas de los aeropuertos" y que a través de Aena "no lleva a cabo ningún incentivo", sino que lo que hace es una política "bastante dejada".

Según el titular de Presidencia, por estos motivos en el último comité de coordinación aérea la Xunta le pidió al Estado que "tome cartas en el asunto". "Hay que recordar que estamos hablando de una competencia que es estatal. Tienen una empresa que dirige estos aeropuertos que ganó el año pasado 1.900 millones de euros de beneficio y tienen que poner encima que acciones llevar a cabo a través de Aena", ha remarcado.

Asimismo, Calvo ha subrayado que la Xunta "no se desvincula en absoluto", sino que lleva a cabo sus competencias en promoción turística. Fruto de esto, resalta, es el anuncio de una aerolínea americana que va a establecer un vuelo entre Santiago de Compostela y Nueva York en 2026.

Con todo, ha señalado que el Gobierno "no puede tratar exactamente igual" un aeropuerto como Barajas o el Prat con otros aeropuertos como puede ser el de Santiago. "Aena tiene que velar también por esa vertebración del transporte aéreo", ha concluido.