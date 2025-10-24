La Xunta presentará en Nueva York el proyecto 'Galicia Spa', que une termalismo con el Camino de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto impulsado por la Xunta 'Galicia Spa Pilgrimage' se presentará en Nueva York el próximo mes de noviembre ante operadores turísticos como apuesta por el turismo de salud y la desestacionalización a través de la unión del termalismo con el Camino de Santiago.

En la presentación, organizada por Turespaña, se expondrán las "potencialidades del termalismo gallego", vinculado al Camino de Santiago como "producto de bienestar y espiritualidad" con el objetivo de "consolidad su presencia en los programas de viajes norteamericanos", aprovechando así la conexión directa entre Santiago de Compostela y Nueva York.

Según ha trasladado la Administración autonómica en un comunicado, este viernes se ha celebrado una reunión en el Hotel Louxo de la Illa da Toxa, entre el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el sector termal gallego para avanzar en la iniciativa que "integra salud, naturaleza y espiritualidad".

Un proyecto que se enmarca dentro del Plan de Turismo Termal de Galicia y que busca "conectar los recursos termales gallegos con las rutas xacobeas" a través de "productos que combinen etapas del Camino, experiencias de bienestar y estancias en establecimientos".

En el encuentro, Merelles ha destacado que la unión de termalismo y Camino de Santiago "representa una oportunidad estratégica" para "diversificar el turismo, atraer nuevos visitantes y generar actividad económica durante todo el año". "Este tipo de iniciativas refuerzan la imagen de Galicia como destino sostenible, saludable y competitivo, apostando por un modelo que combina tradición, innovación y calidad", ha añadido.