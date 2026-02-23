La Xunta rehabilitará el Balneario de Cortegada, con un presupuesto de casi 650.000 euros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha aprobado la firma de un convenio de colaboración entre Turismo de Galicia y el Ayuntamiento de Cortegada para rehabilitar el balneario de la localidad, con un presupuesto de 649.601,89 euros.

Tal y como lo ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, se realizarán una serie de operaciones destinadas a la redistribución parcial de espacios interiores en la planta baja y zona de piscinas, así como a la reparación de acabamientos y mantenimiento general, la actualización de las instalaciones y mejoras energéticas.

Concretamente, está previsto que se vuelvan a impermeabilizar las tres piscinas existentes en la zona colectiva, a las que se les cambiará el acabado, sumando una nueva canalización separada del desagüe.

La parte de circuito termal que se situaba en la planta baja se trasladará al nivel de las piscinas, con una zona de duchas y otra de saunas, mientras que la zona de gimnasio existente se trasladará a la planta baja.

Asimismo, el convenio recoge un espacio complementario interior a las termas exteriores que se están construyendo. Dicho lugar contará con un área de reposo, duchas previas al baño y una terma interior. También, se redimensionará la zona de los vestuarios para dar respuesta al incremento previsto de la capacidad y se creará una nueva cafetería.

Con todo, el importe total asciende a 649.601,89 euros, que asumirá por completo Turismo de Galicia, con cargo a los fondos do Mecanismo de recuperación y resiliencia 2026.