La Xunta somete a información pública el proyecto de trazado para mejorar la seguridad en el Camino del Norte

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el trámite de información pública para el proyecto de trazado de los trechos comunes del Camino del Norte que supone la mejora de la seguridad del itinerario en diez ayuntamientos de las provincias de Lugo y A Coruña. Se trata de los municipios de Ribadeo, Trabada, Vilalba, Begonte, Guitiriz, Friol, Sobrado, Boimorto, Arzúa y O Pino.

Estas actuaciones se integran en el plan de seguridad de mejora del Camino de Santiago en el que la Xunta está invirtiendo 40 millones de euros y que prevé actuaciones con el horizonte puesto en el Xacobeo 2027.

En concreto, actuarán en más de 150 kilómetros de 80 ayuntamientos de los nueve itinerarios del Camino de Santiago para alejar a los peregrinos de las zonas peligrosas de circulación.

Según el anuncio publicado este martes en el DOG, las personas que deseen presentar alegaciones al trazado dispondrán de un plazo de treinta días hábiles.

La documentación necesaria está colgada en la web de Turismo de Galicia, así como en la sede central de la Agencia, en las áreas provinciales de A Coruña y Lugo y en los ayuntamientos implicados.