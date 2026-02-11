La Xunta urge al Consejo Jacobeo a agilizar los beneficios fiscales del Xacobeo 2027

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participa en la reunión del Consejo Jacobeo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha vuelto a trasladar al Gobierno central la necesidad de que active "cuanto antes" el programa de beneficios fiscales para las empresas que apoyen el Xacobeo 2027, un paso "que está bloqueado por los trámites del Gobierno central, tiempo en el que la Xunta lleva reiterando su gran preocupación".

Así lo ha indicado el representante autonómico en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Jacobeo, donde ha reivindicado el "trabajo insistente" del Gobierno gallego reclamando esta herramienta "clave y eficaz" para incentivar la participación de empresas privadas.

También ha puesto en valor la "anticipación de la Xunta elaborando la propuesta de logotipo y el manual de exenciones fiscales, que ya está preparado para cuando se active la herramienta".

De hecho, la aprobación del logotipo del Xacobeo 2027 y el manual de uso de exenciones fiscales fue uno de los puntos del orden del día de la reunión de este miércoles, según ha trasladado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Se trata de documentos elaborados desde la Xunta que fueron aprobados durante la reunión por todas las comunidades autónomas representadas en el Consejo Jacobeo para que sea ratificado en el pleno que se convocará próximamente.

"Sin duda, es un paso muy significativo, pero cabe señalar que el Consejo Jacobeo debe agilizar toda la tramitación para favorecer la colaboración público-privada de cara a la elaboración de la programación del Xacobeo 2027", ha insistido Xosé Merelles.