Feijóo pone en valor que Vigo tendrá desde este jueves "el albergue que merece", en pleno Casco Vello

VIGO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en valor este martes que la ciudad de Vigo llega al Xacobeo 21-22 "con el albergue que merece y que necesita", y que abrirá sus puertas este jueves, con una capacidad de 93 plazas, y tras una inversión de 1,6 millones de euros.

Así lo ha trasladado el titular del Ejecutivo gallego durante la inauguración del albergue 'Juan Manuel López Chaves', construido por la Xunta en la Praza do Berbés, en pleno Casco Vello de la ciudad. En dicho acto, en el que no ha faltado la música a cargo de la Banda de Gaitas de la Provincia de Pontevedra, el presidente de la Xunta ha recordado que el edificio no solo prestará servicio a los peregrinos, sino que también supone la recuperación de parte del patrimonio de los vigueses, con una rehabilitación respetuosa con la arquitectura marinera de esa zona del barrio histórico.

El presidente ha aprovechado el acto para volver a recalcar que el Xacobeo es "una de las palancas más importantes de la recuperación económica y de la recuperación de la esperanza" para los gallegos, y ha recordado las acciones que tanto la Xunta como otros gobiernos autonómicos por los que pasan las rutas xacobeas están impulsando para poner en valor este "proyecto que conforma la historia de occidente".

En ese sentido, ha reiterado sus críticas por el hecho de que Vigo sea la única ciudad que no ha accedido a colocar señalización del camino en sus espacios públicos. "Es sorprendente que sea más fácil señalizar el Camino en los Picos de Europa que en esta ciudad", ha afirmado Feijóo que, no obstante, ha agradecido la colaboración del sector hostelero vigués, que sí ha aceptado colocar carteles indicativos en sus locales.

El presidente gallego también ha repetido su mensaje de que "el Camino es seguro" y la red de albergues también lo son y, de hecho, ha recordado que Galicia tiene a la mitad de su población completamente inmunizada y "cerca del 70 %" con al menos una dosis de la vacuna antiCovid.

Finalmente, Núñez Feijóo ha recordado las medidas de apoyo puestas en marcha por su gobierno para ayudar a hosteleros, comerciantes y otros autónomos y microempresas, con "más de 360 millones de euros de fondos propios" distribuidos entre estos negocios, a los que habría que añadir los 234 millones procedentes del Gobierno central que "quedan por repartir".