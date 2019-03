Galicia presenta el Xacobeo 21 en el encuentro anual de la asociación de amigos del Camino de Estados Unidos

Publicado 29/03/2019 19:25:19 CET

La comisaria del Xacobeo 2021, Cecilia Pereira, ha participado este viernes en el estadounidense de Carolina del Norte en la 22ª reunión anual de la American Pilgrims on the Camino, la mayor asociación de peregrinos de EE.UU., donde se ha presentado la muestra fotográfica The way to Santiago. La contemporary experience of pilgrimage.

La iniciativa, impulsada por la Consellería de Cultura con la colaboración de Correos, muestra la experiencia contemporánea de la peregrinación a través de diferentes instantáneas y material audiovisual.

Concretamente, retrata el patrimonio, los paisajes y a los propios peregrinos en contacto permanente con el medio natural y el pasado histórico de la ruta jacobea. Refleja, además, el encuentro del peregrino consigo mismo, con otros peregrinos, con la población local y con la propia experiencia del peregrinaje.

La exposición, obra del fotógrafo Manuel Valcárcel, llega a Carolina del Norte después de pasar por el Emerson College, del Campus de Harvard, en la ciudad de Boston, como parte de las actividades de la primera edición del Camino Film Festival Boston, una iniciativa audiovisual en la que se proyectaron películas sobre el fenómeno jacobeo. Su próxima parada será en el Instituto Cervantes de Nueva York.

La programación de esta muestra en los Estados Unidos se enmarca dentro de las acciones de promoción internacional y divulgación cultural alrededor del fenómeno jacobeo de cara al Xacobeo 2021. Según los datos de la Oficina del Peregrino, Estados Unidos se está consolidando como el tercer país extranjero del que provienen más peregrinos, sólo por detrás de Italia y Alemania.