Miles de peregrinos eligen el Día de Galicia para terminar un Camino lleno de retos y promesas

Miles de peregrinos han llegado a Santiago de Compostela este 25 de julio, coincidiendo con el Día de Galicia, impulsados por promesas, desafíos, motivos espirituales, culturales y retos personales.

Estos son los principales estímulos de los peregrinos que han terminado el Camino tanto este 24 (2.104 personas) como el propio 25, Día de Galicia.

Tras ellos doce caminos, una decena de etapas y con ellas las caídas, las ampollas, uñas rotas, rodillas fracturadas, picaduras de chinches e incluso vacunas, en concreto la antitetánica. Así lo ha señalado Maruja, una integrante de la asociación legionense de Monte de Urba.

Con 88 años o con 24, con dinero o sin él, solo o en grupo, el Camino de Santiago se convierte cada vez más en un reclamo turístico para nacionales y extranjeros coincidiendo con las fiestas del Apóstol, que brindan actividades, conciertos y unos fuegos de referencia.

HISTORIAS

Son muchas las historias que traen cada uno de los peregrinos que pisan la capital gallega. Es el caso de Ana, una estudiante de Administración y Dirección de Empresas y Derecho en Madrid, que, a falta de un examen para irse de viaje de fin de curso, hizo la promesa de que si aprobaba se iría sola a hacer el Camino.

Así, se puso rumbo a Santiago desde Ferrol, en la travesía del Camino Inglés y, según ha relatado, sin tener muy claro que hacer con su vida. "No sabía qué iba a hacer al acabar la carrera, siempre he tenido la espinita de ser profesora pero no quería volver a empezar de cero con 24 años", ha afirmado.

"En el camino conocí a una chica y a un chico profesores que me dieron muchos consejos y me han motivado a empezar la carrera de educación infantil con 24 años", ha añadido. Su "miedo" era volver a empezar, pero asegura que el Camino le ha descubierto su "verdadera vocación".

Por otra parte, mientras a algunos el Camino les lleva entre ocho y 30 etapas, Salvador, de Barcelona, ha llegado a los pies de la Catedral tras dos meses de trayecto. Y es que en su travesía perdió todo su equipaje y con él todo el dinero.

"Llegué a un albergue, había perdido todo, no tenía ni dinero ni mochila", ha contado. Le comentó su situación al dueño y este le ofreció cama y comida. "Como agradecimiento, me quede allí a trabajar durante un mes, hasta conseguir el dinero suficiente para continuar mi camino", ha señalado.

CONSEJOS PARA EL CAMINO

Para evitar abandonar en la primera etapa, muchos deciden hacer una planificación previa exhaustiva, para lo que aconsejan documentarse sobre la ruta, establecer un calendario, una duración de las etapas así como la información básica de cómo llegar a los puntos de destino.

En el caso de realizar la ruta por aquellos lugares más transitados, como son el Camino Francés o el Portugués, recomiendan reservar albergue con antelación.

Y mientras algunos prefieren documentarse sobre los pueblos por los que van a pasar, otros intentan ir sin expectativas, conociendo las tradiciones de cada pueblo, sus paisajes, culturas y lugares de interés.