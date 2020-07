Las obras del Camino Inglés en el Polígono do Tambre, "prácticamente acabadas" para el Xacobeo "más necesario"

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en compañía del segundo teniente alcalde de Santiago, Sindo Guinarte, entre otros, supervisa los trabajos de adecuación del Camino Inglés a su paso por el Polígono do Tambre.

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, en compañía del segundo teniente alcalde de Santiago, Sindo Guinarte, entre otros, supervisa los trabajos de adecuación del Camino Inglés a su paso por el Polígono do Tambre. - XUNTA

La Xunta destaca la inversión de 3,3 millones para adecuar un tramo que "compatibiliza" peregrinos, actividad empresarial y usuarios del cementerio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de adecuación del Camino Inglés en el Polígono do Tambre de Santiago, en el marco del plan de la Xunta para la integración paisajística de las rutas jacobeas, están "prácticamente acabadas" con la vista puesta en el Xacobeo 2021, el "más necesario de la historia" para la "reactivación y dinamización económica que precisa Galicia" tras la pandemia de la COVID-19.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, quien este martes ha supervisado los trabajos en compañía del director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, del segundo teniente alcalde de Santiago, Sindo Guinarte --aunque en un principio estaba prevista la asistencia del regidor, Xosé Sánchez Bugallo-- y otros miembros de la corporación local.

En este contexto, la conselleira ha destacado la inversión total de 3,3 millones de euros que acomete la Xunta en este tramo de 800 metros del Camino Inglés a su entrada en la capital gallega. El objetivo, ha incidido, es hacer "Camino y ciudad" en el área industrial entre el Polígono do Tambre y el cementerio de Boisaca.

En concreto, Ethel Vázquez ha explicado que una parte del presupuesto --2,2 millones de euros-- ha estado destinado a la integración paisajística, "prácticamente acabada" salvo "algunos remates y la retirada de los grandes apoyos de las líneas de media tensión, que fueron enterradas". A esto se añade otra parte de 1,1 millones que está en proceso de adjudicación y que se corresponde con nuevos espacios de aparcamiento en las calles Mulas y Garabal.

LOS ARQUITECTOS, "SATISFECHOS"

Sobre las obras ya casi concluidas, uno de los arquitectos, Adrián Alonso, se ha mostrado ante los medios "satisfecho", porque consiguieron "los resultados" esperados: "Comentábamos de broma que el 'render' que se hizo previo es muy parecido a lo que hay ahora".

Asimismo, ha puesto el foco el "hecho diferencial" que supone un trabajo junto al cementerio de Boisaca, que implicaba una "operación de dignificación de un espacio que estaba con asfalto, con tráfico desordenado", para conseguir "liberar" la entrada a través de un espacio ajardinado

En palabras de la conselleira de Infraestruturas, es "una obra importante" que suma 3,3 millones de euros y que intenta "compatibilizar la peregrinación, el trabajo diario del Polígono y los usuarios del cementerio". "Llevamos mucho tiempo trabajando y ya comenzamos a ver los resultados, empezando por esta zona empresarial del Tambre donde, a pesar de los efectos de la COVID, las obras están prácticamente finalizadas", ha subrayado Vázquez, no sin antes agradecer la "paciencia" de la Asociación de Empresarios del Polígono con los trabajos.

"UN PROYECTO AMBICIOSO"

Además, ha destacado que las obras forman parte de "un proyecto ambicioso e ilusionante emprendido por la Xunta, en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago, con el objetivo de preparar a la capital de Galicia para acoger en las mejores condiciones el Xacobeo 2021", el "más necesario" para "impulsar la reactivación económica" de la Comunidad.

Así, la conselleira se ha referido a un conjunto de actuaciones de integración paisajística, para los que la Administración autonómica destina casi 10 millones de euros, que afecta no solo al tramo del Camino Inglés a su paso por el Polígono do Tambre, sino también al Camino Portugués, en Conxo, y al Camino Francés, entre el Monte do Gozo y San Lázaro.