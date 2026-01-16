¿Dejarías Ver Lo Que Hay En Tu Bolso? La Magia De Los Iconos Que Revelan Quién Eres- UNSPLASH

Existen objetos cotidianos que dicen más de nuestra personalidad que nosotros mismos. Un bolso, por ejemplo, no solo guarda lo imprescindible, sino que revela hábitos, prioridades y una manera concreta de estar en el mundo. De la misma manera, un coche puede parecer algo utilitario, pero en realidad guarda la esencia de quien lo conduce.

Dicen que una persona lleva su vida dentro de su bolso, una idea que puede aplicarse también a un coche, sobre todo cuando se trata de uno diseñado, construido y elegido bajo las premisas del diseño, la funcionalidad y la belleza.

Desde su nacimiento en la antigüedad, como bolsas de tela o cuero para guardar objetos básicos, hasta su papel actual, donde prevalece la funcionalidad premium, los bolsos ocupan un papel importante en la vida personal y comercial de la sociedad. Además, al igual que en el caso del coche, es un objeto que no sabe de sexos, ya que pese a que nació ligado mayoritariamente a un sector de la población, ahora es un elemento 100% unisex.

Icónico dentro de los complementos, muchos de los bolsos más famosos del mundo tienen nombre propio, principalmente de mujer. Es el caso del Birkin de Hermès, símbolo de lujo vivido y discreto que hizo famoso la artista francesa Jane Birkin en los años 60. La actriz y princesa monegasca, Grace Kelly, también dio nombre a otro modelo de la casa francesa tras ser fotografiada protegiendo su embarazo con él, y Jackie Kennedy 'bautizó' al Gucci Jackie, que refleja la sofisticación y elegancia de la que fuera primera dama de Estados Unidos.

A todos ellos se suman otras obras de arte como el Chanel 2.55, icono de la independencia femenina, ya que la cadena permitía llevarlo colgado y liberar las manos, o el Lady Dior, que fue 'rebautizado' al ser el favorito de Diana de Gales.

En el mundo de los coches sucede algo parecido y, sobre todo, si se asocia al mundo del cine ¿Quién no conoce el 'Little Bastard' de James Dean; a KITT, de El Coche Fantástico, o al mítico 'Greased Lightning', en el que Olivia Newton John y John Travolta volaban enamorados en la película Grease? Son nombres propios universalmente conocidos que reflejan carácter, autonomía y cuidado del detalle, tal y como sucede con el Lexus LBX, un SUV urbano híbrido premium pensado para formar parte de la experiencia del viaje bajo el concepto de lujo silencioso.

Cada bolso guarda historias, secretos y pequeños tesoros. Con el Lexus LBX sucede lo mismo: Más allá de su presencia imponente, en la que destaca la parrilla en doble punta de flecha en su interior, hay un mundo de detalles por descubrir que se rigen por los principios de la filosofía omotenashi (hospitalidad japonesa).

Además, siguiendo el lema de 'Life happens in my LBX', este modelo de Lexus está pensado para disfrutar de la armonía entre innovación y emoción en cada kilómetro de la vida.

LA IMPORTANCIA DEL INTERIOR

La organización es el 'abc' de cada día y por eso, dentro de cualquier bolso del siglo XXI hay una tableta que ayuda a estructurar la jornada. En el Lexus LBX esa función la cumple su sistema multimedia, intuitivo y conectado que centraliza navegación, entretenimiento y funciones del vehículo de manera sencilla. Sin soltar el volante, se puede acceder a un paquete de tecnología revolucionaria y herramientas digitales que enriquecen y simplifican cada trayecto.

Súmale unos buenos auriculares o en el caso del SUV más pequeño de la marca nipona, un equipo de sonido personalizado de Mark Levinson, que hace de la experiencia sonora un momento exclusivo gracias a la fusión de tecnología de vanguardia y diseño exclusivo.

La atmósfera lo es todo y, por eso, las gafas de sol siempre tienen su hueco en un bolso premium. Aportan protección contra el sol, pero también estilo, como sucede con la iluminación ambiental multicolor del LBX. Con hasta 64 tonos, permite adaptar el espacio al estado de ánimo y a cada momento del día.

Un cargador y una botella de agua en un bolso aseguran que nada falte durante la jornada. El LBX integra carga inalámbrica para smartphones y asientos ajustables eléctricamente, lo que garantiza confort, ergonomía y practicidad.

Pit stop. Hacer un alto en el camino para asearse y retomar la jornada con mayor energía marca la diferencia. Un mini neceser, que puede contener maquillaje o un pequeño botiquín, ofrece tranquilidad ante lo inesperado. Los sistemas de asistencia y seguridad del SUV de Lexus cumplen esa misma función: protegen de manera discreta y eficaz y aseguran que cada viaje sea seguro y relajado sin invadir la experiencia del conductor ni del pasajero.

Se suma el ritual de la colonia, un pequeño gesto de cuidado personal con valor añadido, que se vuelve un instante exclusivo si se incluyen aromas como los de la fragancia de Givaudan para Lexus, que pivota en torno al bambú.

A nivel tecnológico, el Lexus LBX, esa sensación de bienestar se traduce en el sistema de climatización con purificación Nanoe-X, una tecnología ayuda a inhibir virus y bacterias, neutralizar los olores y que tiene un efecto hidratante sobre el cabello y la piel.

ACCESO A UNIVERSOS PERSONALES

Llaves de casa, del coche, tarjeta del parking… El bolso guarda la llave de acceso a nuestro microcosmos. En su afán de proporcionar una experiencia de confort y relax, el LBX está dotado de un sistema de acceso inteligente, que hace que entrar y arrancar el vehículo sea tan natural como coger tu bolso antes de salir de casa.

Como un bolso icónico, el Lexus LBX va más allá de lo material, ya que fusiona el encanto de sus raíces artesanas japonesas con la tecnología de vanguardia convirtiéndose en el custodio de los pequeños universos personales de quien lo conduce.

Una vez escogido el compañero de viaje llega el momento de elegir el destino: corporativo, de ocio, aventura o relax, en este SUV premium, cada recorrido se siente como abrir un bolso icónico: descubrir una forma de ver y vivir la vida.