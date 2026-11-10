Del duque de alba al espía: las palabras que esconden los puertos

De un calabrote a un espía, de un noray a una escala de gato, el tráfico portuario, las labores de estiba y las instalaciones de los muelles están repletos de términos específicos; palabras a menudo desconocidas para el común de los hablantes, pero con una gran musicalidad y una enorme capacidad evocadora.

La actividad portuaria, como ocurre en muchos otros sectores, cuenta con una jerga propia que nombra con precisión cada material, estructura y maniobra. Se trata de un léxico con una gran riqueza y que es el reflejo de una actividad que conecta siglos de navegación con el transporte y comercio actual.

Frente al lenguaje tabernario, que parece que últimamente ha salido de su lugar de origen para llegar a todas partes, te proponemos, de la mano de Puertos del Estado, un recorrido por algunas de las expresiones y los términos más curiosos del léxico, en este caso, portuario. Al final del contenido te haremos un examen de lo aprendido.

Empezamos por todo lo alto, con un título nobiliario que, pese a su nombre aristocrático, no pertenece a la nobleza. El duque de alba no vive en un palacio, es una estructura de pilotes anclados al fondo marino que sirve para amarrar embarcaciones.

Fijado al muelle, el noray es el poste o pieza robusta normalmente de hierro al que se sujetan las amarras para mantener los barcos en su sitio. Una función similar cumple en el barco la cornamusa, que podríamos confundir con el instrumento musical. Sus extremos curvados, parecidos a dos cuernos, sirven para sujetar amarras.

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Contra viento y marea

Pero el mar no siempre nos pone las cosas fáciles. Para proteger la zona portuaria del oleaje y las corrientes se construyen los diques de abrigo, que generan aguas más tranquilas para operar. En este contexto, abrigar es proteger una embarcación contra viento y marea o resguardarla con la ayuda de otro buque.

Los barcos de poco tonelaje también pueden atracar en muelles menores. Aunque su nombre pueda llevarnos a pensar en una prenda de vestir, el pantalán no se lleva puesto. Se trata de un embarcadero de dimensiones reducidas que se adentra en el agua.

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Para que los barcos no se vayan a la deriva, no vale cualquier cuerda. El calabrote es un cabo especialmente grueso que se utiliza para atar o remolcar embarcaciones y se llama seno a la curvatura que forma un cabo cuando está flojo.

Aun así, hay veces en las que las cosas se van a pique y la historia puede acabar en un derrelicto: un casco de buque semihundido y a la deriva que puede suponer un peligro para la navegación.

Históricamente, los espacios para construir barcos nuevos o repararlos eran las atarazanas. Se trata de una palabra de origen árabe que significa casa de la industria y el equivalente a los actuales astilleros. Son famosas las de Barcelona, un conjunto de naves góticas que fueron diseñadas en el siglo XIII para construir y reparar las galeras de la Corona de Aragón y en las que hoy se ubica el Museo Marítimo.

Hoy en día, quien compra una embarcación nueva en el extranjero debe solicitar el pasavante, un documento provisional que expide la autoridad marítima o un cónsul para que pueda navegar de forma provisional hasta que pueda abanderarse y matricularse en un puerto español.

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De puerto a puerto

No todos los barcos necesitan cruzar fronteras para emprender una travesía. Algunas embarcaciones navegan entre diferentes puertos del mismo país y, normalmente, no se suelen alejar de la costa. Esta modalidad de actividad portuaria se conoce como cabotaje.

Una vez dentro del puerto, para conseguir que el barco mantenga su posición, podemos utilizar la estacha, una boya o ancla que ayuda a contrarrestar los efectos de las corrientes periódicas que entran y salen de los puertos con las mareas.

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Cuando el espacio escasea en el muelle, nos tocará abarloar. Esto quiere decir que debemos colocar una embarcación junto a otra o al costado del muelle, de manera que queden en contacto.

Para estas maniobras puede hacer falta una espía. Aquí no hay agentes secretas involucradas, es un cabo que permite mover una embarcación al sujetarla a un punto fijo, como un muelle o una boya. A veces también toca cambiar de rumbo, y aquí entra en juego la ciaboga, el giro que realiza una embarcación para cambiar de dirección.

El acceso a un barco también tiene su propia terminología y una escala de gato es una escalera portátil hecha de cabos y peldaños que facilita el embarque y el desembarque fuera de puerto.

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Acomodar la carga

Cuando ya tenemos los barcos bien colocados, llega el turno de la carga. Para levantar bultos pesados se utiliza la eslinga, un aparejo de cabos o cables de acero con ganchos en los extremos. El arrumaje es el proceso en el que se distribuye la mercancía en un buque para garantizar su estabilidad y aprovechar el espacio disponible. Porque, cuando se trata de colocar cada cosa en su sitio, no conviene montar un tinglado. Aunque, en los puertos, los tinglados son grandes almacenes junto a los muelles donde se guardan mercancías antes o después de descargarlas.

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Cuando lo que hay que transportar son coches, se usa el tacón, una zona en rampa, situada normalmente en los extremos de los muelles, que permite el paso de los vehículos rodados de tierra firme al barco. Son precisamente los buques Ro-Ro (del inglés roll-on/roll-off –rodar hacia dentro y hacia fuera–) los que transportan mercancía con ruedas que entran y salen por medios rodantes.

Pero el puerto no consiste únicamente en amarres y maniobras: también hay cuentas que cuadrar y tarifas que pagar. El flete es lo que cobra una naviera por transportar mercancías de puerto a puerto y su importe depende de factores como la distancia, el tipo de mercancía y las condiciones del transporte.

Como hemos podido ver, el vocabulario portuario demuestra que detrás de cada muelle hay mucho más que barcos y mercancías. Tras siglos de historia, esta profesión ha desarrollado un léxico que cuenta con una gran precisión técnica llena de matices que es reflejo de la complejidad del trabajo portuario.

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Ahora llega el momento de comprobar si te has convertido en todo un experto del lenguaje de los puertos o si todavía te cuesta distinguir un noray de una cornamusa. ¡Ponte a prueba con este breve test y descúbrelo tú mismo!

¿A qué te suena un duque de Alba? Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, evidentemente. Una estructura anclada al fondo marino que sirve para amarrar barcos. Un marinero de alto rango que dirige un puerto. ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas en un buque Ro-Ro? Una embarcación que transporta mercancía con ruedas que entra y sale por sus propios medios. Una canción de cuna para que los marineros se echen la siesta. Un buque diseñado para transportar remolques y tractores. ¿Qué significa que un barco realice una actividad de cabotaje? Barco que hace el trayecto entre el Cabo de Machichaco y el Cabo de Peñas. Que transporte mercancías entre puertos de un mismo país. Que el capitán haga el nudo más fuerte que pueda. ¿A qué te recuerda la palabra atarazana? Un mercado árabe donde se venden barcos de segunda mano. ¡Esta me la sé! El taller donde Tarzán atracaba barcos con sus lianas. Una antigua instalación donde se construían y reparaban barcos. Repetir el test