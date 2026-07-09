¿Sabes qué es la tecnología SHS de los Omoda&Jaecoo?

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En plena transición hacia la electrificación, el automóvil vive un momento de cambio en el que los sistemas híbridos juegan un papel fundamental y si te planteas comprar un coche nuevo de estas características, hay decenas de posibilidades. Con esta decena de preguntas y respuestas desgranamos en qué consiste la tecnología SHS que incorporan los modelos de la marca Omoda&Jaecoo.

¿Qué es?

La Tecnología SHS (Super Hybrid System) es un sistema híbrido de nueva generación pensado para ofrecer una experiencia de conducción más completa, dinámica y sostenible. Ha sido desarrollado por Chery, uno de los fabricantes de coches más importantes de toda Asia, al que pertenece la marca Omoda&Jaecoo.

¿Qué tiene de novedoso frente a otros sistemas?

Integra un motor de combustión altamente optimizado, uno o varios motores eléctricos de alto rendimiento y una batería eficiente, todo controlado por una gestión electrónica inteligente. Así, logra un equilibrio entre potencia, autonomía y eficiencia, adaptándose en tiempo real al tipo de conducción.

¿En qué coches puedo encontrarlo?

El SHS híbrido puedes encontrarlo en modelos como el OMODA 5, JAECOO 5 y JAECOO 7 y el SHS híbrido enchufable, en otros como el OMODA 7, OMODA 9, JAECOO 7 y JAECOO 8.

¿Qué ventajas tienen frente a un coche solo de gasolina?

Las principales ventajas de los vehículos electrificados con el sistema de SHS frente a un coche sin electrificación son la eficiencia en el consumo, el ahorro en el coste por recorrido y la reducción de emisiones.

¿Qué potencia tienen?

El primer escalón es el sistema SHS híbrido, que incorpora el OMODA 5, JAECOO 5 y JAECOO 7. Los tres modelos presentan 224 CV de potencia, una cifra más elevada que la de sus principales competidores. Además de la elevada potencia, todos estos modelos también son más eficientes.

Asimismo, en todos los SHS híbridos enchufables las prestaciones aumentan de forma notable: desde los 279 CV en modelos como OMODA 7 SHS y JAECOO 7 SHS hasta los 428 CV en JAECOO 8 SHS y los 537 CV en OMODA 9 SHS.

¿Cuál es su consumo?

El consumo combinado homologado en el OMODA 5 de gasolina es de 7 litros cada 100 kilómetros. Sin embargo, en el OMODA 5 SHS híbrido el consumo medio homologado baja hasta los 5,3 litros. Esto supone una reducción de casi el 25%.

Asimismo, en los modelos con cable, como son el OMODA 7 SHS híbrido enchufable, el OMODA 9 SHS híbrido enchufable, el JAECOO 7 SHS híbrido enchufable y el JAECOO 8 SHS híbrido enchufable, el consumo se reduce todavía más para situarse entre los 0,7 y los 2,3 litros cada 100 kilómetros.

¿Qué autonomía en eléctrico puedo esperar en ellos?

En los modelos enchufables, el sistema permite recorrer entre 90 y 145 kilómetros en modo eléctrico, una capacidad que supera ampliamente la media del mercado.

¿Qué me ofrecen si me preocupa la reducción de emisiones?

Un coche como el OMODA 9 SHS híbrido enchufable, por ejemplo, puede recorrer hasta 145 kilómetros en modo eléctrico y sin expulsar emisiones. Además, puede acceder a las ZBE por tener la etiqueta ECO o Cero, beneficiarse de la disminución en el pago de algunos impuestos.

¿Cómo se comportan ante una subida fuerte?

El sistema SHS, tanto en la versión híbrida como en la variante híbrida enchufable, actúa en este tipo de situaciones de conducción para mejorar el rendimiento. En estas circunstancias la arquitectura que combina un motor térmico altamente eficiente con dos o tres motores eléctricos, según el modelo permite lograr la notable potencia.

En los sistemas más avanzados, la incorporación de un motor eléctrico trasero permite, además, ofrecer tracción total, mejorando el comportamiento dinámico y la capacidad de respuesta.

¿Qué es la transmisión específica para híbridos DHT?

La Dedicated Hybrid Transmission (DHT) gestiona de forma inteligente la entrega de potencia y permite alternar entre diferentes modos de conducción de forma prácticamente imperceptible. El resultado es una conducción más ágil y con una respuesta inmediata, propia de sistemas electrificados más avanzados.

¿Cómo es el sistema de frenado en estos vehículos?

Omoda&Jaecoo incorpora en sus coches la tecnología by-wire, que deja de ser una frenada hidráulica, para convertirse en una señal electrónica. Un sensor hace el cálculo de la fuerza aplicada al pedal del freno y esa información viaja por líneas eléctricas a la parte final del sistema que genera presión en los frenos.

¿Qué diferencias tiene con respecto al frenado tradicional?

La diferencia respecto a un sistema de freno tradicional es que ahora el pie sobre el pedal del conductor no hace mover el líquido de frenos, aumentando la presión; sino que lo que hace el pedal es enviar datos que activan la frenada.

¿Qué ventajas tiene la tecnología by-wire?

Entre las ventajas que permite este sistema, destaca la funcionalidad de la personalización de la frenada. En concreto, la asistencia eléctrica puede personalizarse para regular la fuerza en el pedal de frenado.

A ello se suma que la presión hidráulica es muy elevada. En concreto, puede alcanzar hasta 180 megapascales, alrededor de 660 veces mayor que la presión de un neumático de un vehículo que trabaje con una presión de 2,7 bares (0,27 megapascales).

La respuesta de la frenada by-wire es ultrarrápida, 150 milisegundos o 0,15 segundos, una cifra el doble de rápida que la del parpadeo humano que supone alrededor de 0,3 segundos.

Este tiempo es el que tarda el sistema by-wire en detectar la pisada del pedal, procesarla electrónicamente, realizar la presión sobre los discos de las ruedas e iniciar la frenada.

Así, una frenada by-wire aporta más precisión y eficacia a la hora de detener el vehículo. Además, también el sistema de frenos by-wire no solo es más rápido, sino que tiene otras funcionalidades como es la frenada regenerativa, que permite recargar la batería, sin apreciar tirones y manteniendo la misma sensación en el pedal.