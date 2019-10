El 112 registra 69 incidències a Balears per la nova DANA

Publicado 22/10/2019 16:32:04 CET

El 112 ha registrat fins a les 15.00 hores d'aquest dimarts un total de 69 incidents en Balears a causa de la nova Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que afecta a l'arxipèlag, 36 d'ells a Mallorca, 30 a Eivissa i 3 a Menorca.

Així ho ha informat el Servei d'Emergències 112 en el seu compte oficial de Twitter en una publicació on han concretat que 13 han estat per acumulació d'aigua en la calçada, 21 per caiguda d'arbres, 7 per despreniment d'elements urbans i 2 carreteres tallades, entre uns altres.

Així mateix, com a conseqüència del 'cap de fibló' a Eivissa s'han tallat les carreteres EI-651 (Sant Antoni - Santa Agnès) i l'EI-500 (Sant Rafel - Santa Agnès) per la caiguda d'arbres.

Cal recordar que aquest fenomen advers també ha deixat, fins al moment, tres persones ferides lleus en la carretera de Cala Gració, en el municipi de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.

El 112 ha advertit en el seu compte que "ningú baixi la guàrdia", ja que aquesta nit també s'esperen pluges intenses de fins el 40 litres per metre quadrat (l/m2) en una hora i fortes ratxes de vent.

Segons va pronosticar l'Aemet a Europa Press, la nova DANA està afectant Balears des d'aquest diumenge a la tarda i deixarà pluges repartides per tot el territori fins a finals de mes.