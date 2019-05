26M.- Company presenta la campanya 'Ho farem bé' i demana disculpes als votants del PP per "els errors comesos"

Publicado 2/5/2019 14:03:48 CET

El líder del PP ha presentat l'eslògan 'Ho farem bé' per "recuperar" el vot de centre moderat en els comicis del 26 de maig

PALMA DE MALLORCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Parlament, Biel Company, ha presentat aquest dijous la campanya 'Ho farem bé' de cara a les eleccions del 26 de maig i ha demanat "disculpes" als votants del partit i a la ciutadania en general per "alguns errors comesos" durant la campanya de les generals i en l'anterior legislatura.

Així s'ha expressat Company en una roda de premsa en la qual ha reconegut que els 'populars' "no han fet bé algunes coses" durant la campanya de les generals en considerar que han encertat "en el fons però no en les formes" en traslladar el seu missatge. En aquest sentit, ha remarcat que l'eslògan del partit de cara als comicis del 26 de maig pretén "recuperar" el vot de centre moderat i centre dreta per "governar des de la centralitat".

"Demano disculpes als votants del PP i a tota la ciutadania per la forma de fer política d'avui dia, que genera que la gent s'allunyi de la política i viceversa, cal dir-li a la gent que ja està bé de 'postureo' i de parlar de coses que només porten a la confrontació", ha declarat el líder dels 'populars a Balears, qui així mateix ha considerat que les disculpes del partit "estan molt relacionades" amb la "humilitat" de la formació en reconèixer que "alguns errors i coses que no s'han fet bé".

En aquest sentit, Company ha remarcat que l'electorat "ha enviat un missatge" al partit en les eleccions generals a més d'insistir que el vot "és de les persones i no dels partits". "Volem recuperar a aquesta gent parlant del PP i ho farem bé", ha expressat.

Així, el líder dels 'populars' a Balears ha censurat que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "ha viscut de rendes" durant "tota la legislatura" i ha criticat que l'Executiu balear "no hagi fet ni un sol habitatge protegit" amb "4.000 milions d'euros més" que en l'anterior legislatura.

RECUPERAR EL VOT DE CENTRE MODERAT

En la mateixa tesitura, Company ha assenyalat que els comicis del 26 de maig "es juguen amb la nostra gent" en referència a la proximitat de les eleccions municipals, insulars i autonòmiques. De cara al missatge dels 'populars', el cap de llista del PP al Parlament ha insistit que la formació farà una campanya "en positiu" i "centrada en els problemes de la gent".

"Alguns no parlen de solucions per al problema de l'habitatge, del transport, de com reactivar l'economia, com ajudar les famílies o millorar la sanitat i l'educació, nosaltres volem parlar d'això", ha etzibat Company.

"L'esquerra no vol parlar de tot això, ells parlen d'altres temes que només generen confrontació i odi", ha destacat el líder del PP a Balears, qui ha considerat que l'esquerra "sempre ha guanyat al PP a l'hora de confrontar, de dividir i de fer 'postureo'".

En un altre ordre de coses, Company ha ressaltat la intenció del partit de "recuperar" el vot del centre dreta i centre moderat ja que, segons ha sostingut, "la gent vol un canvi" en el Govern "sense bandades i des de la centralitat". "No som un partit de moda ni flor d'un dia sinó un partit amb molta història i experiència", ha resolt, en referència a Vox encara que sense al·ludir directament a la formació presidida per Jorge Campos a Balears.

"Farem les coses des de la centralitat i amb sentit comú, de forma honesta i amb experiència i esforç perquè tenim la il·lusió i les guanyes per convèncer la gent que el PP és la millor opció per viure bé i tenir un futur a Balears", ha resolt.