26M.- Noguera aposta per "limitar els preus dels lloguers" per "protegir els barris amenaçats"

Publicado 15/5/2019 17:51:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de MÉS per Palma-Estimam Palma a l'alcaldia, Antoni Noguera, ha explicat aquest dimecres les seves propostes en matèria d'habitatge per a la capital mallorquina, entre les quals es troba la de "limitar els preus dels lloguers" per "protegir els barris amenaçats" per l'especulació, com "el centre de Ciutat".

En una roda de premsa al costat de la número dos dels ecosoberanistes, Neus Truyol, el també actual batle ha dit que "no hi ha res pitjor per a un alcalde que veure que els residents de la seva ciutat no poden continuar vivint en ella".

D'aquesta manera, ha assegurat que treballaran per una política d'habitatge que "no només doni resposta a la situació d'emergència habitacional viscuda els últims anys", sinó "que sigui preventiva i al mateix temps innovadora, per afrontar el dret a l'habitatge". Per això impulsaran "mesures que protegeixin els drets de la ciutadania per aconseguir una ciutat més justa".

Així, han assenyalat que exigiran a l'Estat la modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), perquè els ajuntaments puguin disposar de les eines "per assegurar l'accés a un habitatge" o perquè les autonomies puguin limitar els preus dels lloguers, que en el cas balear seria mitjançant la Llei d'Habitatge, de maig de 2019.

"No estem parlant d'una limitació perquè un habitatge privat es converteixi en un lloguer social, però volem que si alguna cosa val 1000, no costi 3.000" ha afirmat Noguera.