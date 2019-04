Mesquida, en l'acte de Renteria: "Seguirem plantant cara a l'independentisme"

Publicado 14/4/2019 18:55:48 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Ciudadanos al Congrés per Balears, Joan Mesquida, ha participat aquest diumenge en l'acte 'En marxa per la llibertat' celebrat en la localitat basca de Renteria en el qual ha afirmat que la formació taronja "seguirà plantant cara a l'independentisme", segons ha informat el partit a través d'un comunicat.

"Desgraciadament avui tenim un Estat més feble per culpa de les cessions de Pedro Sánchez als independentistes i nacionalistes", ha expressat Mesquida, qui ha recordat als "més de cinc-cents policies i guàrdies civils assassinats per ETA", al mateix temps que ha volgut "rendir un homenatge a les víctimes dels totalitaris, que sàpiguen que no oblidarem".

MODIFICAR LLEI DE VÍCTIMES

Per la seva banda, el líder de Cs, Albert Rivera, ha proposat modificar la Llei de Víctimes per "sancionar persones i ajuntaments que emparin homenatges a terroristes" alhora que ha insistit a canviar la Llei electoral per rebaixar el percentatge necessari per aconseguir representació parlamentària al Congrés.

Respecte als manifestants que han intentat impedir l'acte del partit a Renteria, Rivera ha apuntat que "cal ser covard per impedir que algú parli i per no condemnar el terrorisme". "Mai no ens rendirem" ha assenyalat el líder de la formació taronja, a més de recordar als "gairebé 200.000 bascos que van haver d'abandonar aquesta terra perquè ETA i el nacionalisme els va fer fora".

Finalment, Rivera ha apuntat que el 28 d'abril s'escull "entre Sánchez i els que volen liquidar Espanya o Ciudadanos que està amb els constitucionalistes".