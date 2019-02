28A.- El PSIB valora el REB com un "èxit col·lectiu" i acorda el nou calendari de candidatures

Publicado 25/2/2019 20:22:18 CET

El portaveu del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha qualificat "d'èxit col·lectiu de la societat de Balears" l'aprovació del Règim Especial de Balears (REB) en el Consell de Ministres d'aquest divendres i ha avançat que els socialistes han acordat un nou calendari de candidatures de cara a les eleccions generals del 28 d'abril i del 26 de maig.

En un comunicat, la formació ha detallat que aquest dilluns s'ha reunit la Comissió Executiva del partit en la qual s'ha reiterat la "satisfacció" per l'aprovació del REB i en la qual s'ha instat la resta de formacions polítiques a tenir "altura de mires" perquè "hi hagi unió entre els partits per convalidar" el REB.

Respecte al nou calendari d'elaboració de candidatures, Negueruela ha explicat que, en els municipis amb més de 50.000 habitants, les assemblees municipals i de districtes tenen fins al 6 de març per presentar la seva proposta de candidats a les Corts Generals, el Parlament, els Consells insulars, les eleccions europees i els municipis amb més de 50.000 habitants. Així, aquestes candidatures es ratificaran en el Comitè Federal del 17 de març previ dictamen del Consell Polític del PSIB-PSOE el 13 de març.

Per la seva banda, les candidatures municipals en aquelles poblacions d'entre 20.000 i 50.000 habitants tenen fins al 28 de març per escollir les seves candidatures, que es ratificaran en el Consell Polític del 31 de març.

Finalment, les candidatures municipals en municipis amb menys de 20.000 habitants tenen "més marge" per elaborar les seves candidatures tenint en compte que el 17 d'abril el Consell Polític de la Federació Socialista de Mallorca i els Comitès Insulars de Menorca i Eivissa hauran d'haver ratificat les candidatures.