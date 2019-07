Un 4x4 dóna diverses voltes de campana a Eivissa i una de les seves integrants surt disparada

Publicado 7/7/2019 16:45:41 CET

Cap dels tres integrants del vehicle té els 20 anys

PALMA DE MALLORCA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un turisme 4x4 ha donat damunt les 08.00 hores d'aquest diumenge diverses voltes de campana en la E-300 d'Eivissa, just davant de l'Eivissa Garden, quan el conductor ha sortit de la via en la qual circulava, un fet que ha provocat que una de les seves integrants sortís disparada per la finestra.

Segons ha informat el Servei d'Atenció Mèdica Urgent a Europa Press, la noia, de 18 anys i de nacionalitat romanesa, es troba en ingressada en la clínica Vilas en estat greu amb un traumatisme cranioencefàlic, al costat d'una altra de les integrants, una noia de 16 anys que es troba en estat lleu.

El conductor del vehicle, de 19 anys, ha estat atès in situ, i es troba en estat lleu.