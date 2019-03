Ábalos diu que no utilitzarà Catalunya per treure "rèdit electoral" mentre la dreta "excepciona l'autogovern"

Publicado 28/3/2019 16:42:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha assegurat aquest dijous que des del PSOE no utilitzaran Catalunya "per treure rèdit electoral" enfront d'una dreta que "l'única cosa que es planteja és el negacionisme, no només a la independència, sinó al propi autogovern", ja que cerca "excepcionar" el mateix.

"Quan un es planteja això evidentment està plantejant estendre-la a la resta de comunitats autònomes", ha explicat Ábalos, qui ha afegit que "és necessari mantenir un projecte d'unitat i integració a Espanya, on cada vegada hi hagi menys voluntat de separar-se d'aquest projecte comú".

En aquesta línia, ha insistit que els socialistes se situen enfront dels separatistes" però també "enfront dels separadors" que, segons ha assenyalat, "usant l'argument de fer front a l'independentisme només procuren enfrontar".

També ha subratllat que en la visió d'una Espanya federal defensada pel PSOE "totes les mesures afecten a valencians, extremenys o catalans per igual", per la qual cosa ha assegurat que "no és veritat que només s'estigui pensant en Catalunya". "Les pensions, les beques, les polítiques d'ocupació, industrials o d'innovació afecten amb claredat a Catalunya però també a qualsevol altre territori d'Espanya", ha destacat.

En relació a les 110 propostes presentades pel PSOE a nivell nacional, Ábalos ha assenyalat que es tracta de mesures de govern" que "sorgeixen a partir de l'experiència" que ha tingut el formació al capdavant de l'Executiu central. "Aquestes mesures vénen a ser allò que aquest Govern vol fer, no és tant una proposta política a desenvolupar, sinó 110 mesures que pot fer un govern socialista", ha conclòs.