Ábalos: "Les embarcacions no tripulades seran una nova modalitat de navegació" en els 'ports 4.0'

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos (segon per la esquerra), juntament a altres autoritats en la celebració del Dia Mundial de ajudes a la Navegació Marítima EUROPA PRESS

El sistema espanyol d'ajudes a la navegació compta amb 4.122 ajudes, inclosos 187 fars gestionats per autoritats portuàries

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha declarat aquest dilluns a Palma que la navegació marítima "evolucionarà sota dos nous paradigmes, la i-navegació i els ports 4.0", en els quals "les embarcacions no tripulades seran una nova modalitat", per la qual cosa s'ha compromès a promoure "iniciatives que incorporin la digitalització" per aconseguir una "mobilitat intel·ligent".

Així s'ha expressat el ministre durant la celebració, en el far de Portopí, del primer Dia Mundial d'Ajudes a la Navegació Marítima, en un acte al que també hi ha assistit el president de Ports de l'Estat, Salvador de la Encina. El sistema espanyol d'ajudes a la navegació compta amb 4.122 ajudes, de les quals 1.916 són gestionades per les 28 autoritats portuàries del país, inclosos 187 fars.