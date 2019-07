Ábalos: "Les embarcacions no tripulades seran una nova modalitat de navegació" en els 'ports 4.0'

Publicado 1/7/2019 14:53:49 CET

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos (segon per l'esquerra), juntament amb altres autoritats en la celebració del Dia Mundial d' ajudes a la Navegació Marítima EUROPA PRESS

El sistema espanyol d'ajudes a la navegació compta amb 4.122 ajudes, inclosos 187 fars gestionats per autoritats portuàries

PALMA DE MALLORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha declarat aquest dilluns a Palma que la navegació marítima "evolucionarà sota dos nous paradigmes, la i-navegació i els ports 4.0", en els quals "les embarcacions no tripulades seran una nova modalitat", per la qual cosa s'ha compromès a promoure "iniciatives que incorporin la digitalització" per aconseguir una "mobilitat intel·ligent".

Així s'ha expressat el ministre durant la celebració, en el far de Portopí, del primer Dia Mundial d'Ajudes a la Navegació Marítima, en un acte al que també han assistit el president de Ports de l'Estat, Salvador de la Encina, l'alcalde de Palma, José Hila, i la delegada del Govern a Balears, Rosario Sánchez.

El sistema espanyol d'ajudes a la navegació compta amb 4.122 ajudes, de les quals 1.916 són gestionades per les 28 autoritats portuàries del país, inclosos 187 fars.

L'Associació Internacional d'Ajudes a la Navegació Marítima i Autoritats de Fars (IALA) va decidir instaurar l'1 de juliol el Mundial d'Ajudes a la Navegació Marítima, i l'acte central ha tingut lloc a Palma. A les 12.00 hores, s'ha encès el far de Portopí i els creuers atracats en el port han fet sonar les seves sirenes.

LA CONNECTIVITAT DE BALEARS, UNA "PRIORITAT"

Després d'això, al Castell de Sant Carlos, ha intervingut el ministre Ábalos, que ha arrencat el seu discurs expressant que la seva "màxima prioritat" per a les Illes és "garantir la connectivitat" amb "qualitat i seguretat". Per al ministre en funcions, la "millor demostració d'aquesta obstinació" ha estat l'actualització del Règim Especial de Balears (REB), "que consolida el sistema d'ajudes al transport de les Illes" així com la possibilitat d'establir reduccions de taxes.

En la seva intervenció, Ábalos ha fet especial homenatge als faroners -la denominació dels quals va canviar oficialment el 1939 a la de tècnics de senyals marítims-, i ha remarcat que malgrat els avanços tecnològics "seguiran sent una peça clau del sistema". Per això, ha anunciat que impulsaran mesures "perquè puguin acreditar formació i competència tècnica altament qualificada".

Per Ábalos, l'establiment d'aquest Dia Mundial vol "mostrar a la societat la importància i el servei que presten aquestes ajudes al trànsit marítim". "Es tracta de petites embarcacions amb recursos tècnics modests, o grans bucs dotats amb els més avançats mitjans, les ajudes garanteixen la seguretat de la navegació de tots això", ha abundat.

Igualment, el ministre ha remarcat el paper d'aquests sistemes en la protecció mediambiental i la preservació del medi marí, i ha incidit que la sostenibilitat és un dels "pilars" en els quals es basa l'estratègia de mobilitat del Ministeri.

Així mateix, Ábalos ha repassat la història del far de Portopí, que encara que va finalitzar la seva vigia el 1971, "avui és part viva del servei de Balears".