Absolen a l'acusat d'intentar tirar a la seva dona pel pont de Son Moix

Actualizado 31/1/2019 17:53:16 CET

L'Audiència el condemna per un delicte d'amenaces de mort, un altre de lesions i un altre de maltractament

PALMA DE MALLORCA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'home acusat d'intentar tirar a la seva don del pont de Son Moix (Palma) ha estat condemnat tres anys de presó per un delicte d'amenaces de mort, un altre de lesions lleus i un altre de maltractament però l'Audiència Provincial de Balears l'ha absolt de l'intent d'homicidi. La Fiscalia li demanava un total de 13 anys de presó.

A la sentència, es recull com quan la parella va passar pel pont, que creua l'autopista, aquest la va agarrar de la jaqueta i la va empènyer contra la barana del pont. Aquí, amb mig cos fora, la va obligar a mirar a l'autovia.

L'Audiència considera que el condemnat no tenia intenció d'acabar amb la vida de la seva parella doncs "no va realitzar maniobra alguna" per "intentar tirar-la ni alçar-la" per fer que superés la barana, així com perquè la pròpia víctima va reconèixer que el seu marit és va apaivagar i és va tranquil·litzar després que li recordés que tenen quatre fills i que "no valia la pena tacar-se les mans".

A més de la pena de presó, l'Audiència li prohibeix comunicar-se i apropar-se a la víctima a menys de 500 metres i 360 euros de multa per les lesions lleus. També ha dictaminat que una vegada compleixi les dues terceres parts de la condemna --una vegada hagi complert dos anys de presó-- se l'expulsi durant deu anys del territori nacional ja que es troba en situació irregular.

Per la seva banda, el condemnat, un home d'origen paraguaià, va declarar que el dia dels fets és "va descontrolar totalment" perquè encara que portava anys sense beure, aquell dia es va prendre "tres cerveses" després que li expliquessin que la seva dona li era infidel. Així, va negar que volgués matar la seva esposa.

"EM VA PEGAR TRES O QUATRE COPS DE CAP"

Pel seu costat, la víctima va explicar que el seu marit, un home "gelós", estava com a "boig" i va anar al seu treball a demanar-li explicacions. Aquí, el primer que va fer, tal com ha relatat, va ser pegar-li una bufetada sense ni tan sols saludar. Posteriorment, ambdós varen marxar en direcció a casa seva i ell li va pegar "tres o quatre cops de cap, com a les pel·lícules".

Així, va explicar que més tard, durant la tornada a casa, la va agafar del coll i la va encastar contra una paret. Mentre tot això ocorria, l'anava insultant en guaraní.

A més, la víctima va relatar que durant el seu matrimoni hi ha hagut "molts episodis violents" però que, fins avui, no és va atrevir a denunciar perquè la deportarien i "necessitava treballar".

Els agents de la Policia Local que van intervenir en el succés van explicar que el dia dels fets, el marit va reconèixer que l'havia empès, però que no va ser fins que van escoltar la versió de la dona i veure els seves lesions que van decidir detenir al sospitós.

En el seu últim torn de paraula, l'home va assenyalar que no havia vingut a Espanya des del Paraguai "per això" sinó per tirar endavant amb "la seva família" perquè, tal com va dir, ell és un pare de família. "Mai no he volgut matar la meva dóna, la meva consciència està lliure i neta. No m'importa si em cauen 15 o 20 anys si la meva consciència està lliure. Demano per la misericòrdia de Déu que em donin una oportunitat", va asseverar.