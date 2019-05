'Accents in World Jazz' centra el seu programa d'aquest any en el jazz de Balears i Catalunya

Publicado 23/5/2019 17:40:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El programa del festival 'Accents in World Jazz' ha centrat el seu programa d'aquest any en destacats músics de jazz de Balears i Catalunya; gràcies a un projecte col·laboratiu creat per l'Institut d'Estudis Balears, l'Institut Ramon Llull i Amersfoort Jazz 2019.

Segons ha informat la Conselleria de Cultura, Participació i Esports en un comunicat, Chicuelo i Marco Mezquida obren aquest dijous el festival amb una actuació en el teatre De LieveVrouw.

A la programació també estan The Bop Collective XL, formació liderada per Irene Reig i Fira B! Quintet de jazz.

Rabobank Amersfoort Jazz és un festival que es realitza del 23 al 26 de maig al centre històric de la ciutat d'Amersfoort.

Durant quatre dies, la ciutat es converteix en un escenari per a les actuacions del món del jazz nacional i estranger. En ell es concentren uns 350 artistes de 20 països, 80 concerts en 18 ubicacions per al voltant de 80.000 visitants.

FiraB! Jazz Quintet, XL és una formació liderada per Irene Reig que va sorgir arran d'una jam session en FiraB! 2018. Ara es presenta per primera vegada a l'Amersfoort Jazz 2019.

A més de Reig (saxofonista) i Miguel Rodriguez (pianista), el grup està format per músics de Balears: Tomeu Garcías (trombó), Pere Bujosa (contrabaix) i Teo Salvà (bateria).

D'altra banda, el pianista nascut a Menorca, Marco Mezquida, és considerat un dels millors pianistes d'Europa. El festival Amersfoort Jazz és gairebé la seva segona residència.

Mezquida actuarà juntament amb l'aclamat guitarrista flamenc de Barcelona i recentment guardonat amb el premi Goya, Juan Gómez Chicuelo, conegut pel seu treball amb Maria João Pires, Carles Benavent, Jorge Pardo, Miguel Poveda, Duquende, Silvia Pérez Cruz, per nomenar a alguns.

Chicuelo i Marco Mezquida actuaran una segona vegada el divendres 24 de maig a la plaça del teatre Lieve Vrouwekerkhof a l'aire lliure. Mezquida actuarà en solitari el mateix dia en la localitat de Sint Aegtenkapel.

Irene Reig, que actualment viu als Països Baixos, va guanyar amb The Bop Collective el concurs de jazz holandès Sena 2018 'publieksprijs'; reconeixement que posteriorment va ser recolzat per Amersfoort Jazz, actuant en el festival com a premi internacional de jazz Sena Performers.

El 2019, donant continuïtat a la relació establerta, Irene Reig és convidada de nou a Amersfoort amb The Bop Collective. En aquest projecte, Reig combina la música tradicional de Catalunya i Balears, cantada en llengua i dialecte originals, amb elements i ritmes de jazz de la tradició musical afroamericana.