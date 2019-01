Activada l'alerta groga per pluges a les Balears

Publicado 20/1/2019 17:37:00 CET

El Servei d'Emergències de les Illes Balears 112 (SEIB-112) ha activat aquest diumenge l'Índex de Gravetat 0 (alerta groga) del Pla Meteobal per pluges a Mallorca i per forts vents i fenòmens costaners a totes les illes des d'aquest diumenge fins al dilluns a les 18.00 hores.

En concret, l'avís afecta al nord, nord-est i la Serra de Tramuntana així com el sud de Mallorca, segons ha assenyalat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que preveu pluja, vents del nord de força 7 i ones de 3 metres en el nord, nord-est, Serra de Tramuntana i sud de la illa de Mallorca així com a Menorca, Eivissa i Formentera.

La previsió de l'Aemet per a aquest diumenge és de cels coberts amb pluges i ruixats intermitents que a la nit podrien ser forts i persistents en el nord i nord-est de l'illa. Les prediccions apunten vents de component sud a la tarda a nord i nord-est de Mallorca amb intervals forts i ratxes de 70 a 80 km/hora a la Serra de Tramuntana i al nord-est de la illa.