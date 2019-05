Acusat de trànsit de drogues en Punta Balena assegura "odiar" tot el relacionat amb aquest ambient

Publicado 2/5/2019 14:15:31 CET

Tots els investigats han negat haver venut drogues

PALMA DE MALLORCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Els 17 acusats de pertànyer a una banda de narcotraficants, que hauria estat operant a Punta Balena (Magaluf) durant l'estiu de 2017, han negat vendre droga o pertànyer a una organització criminal. Uns han assegurat que treballaven a la zona, uns altres ser drogodependentes, uns altres ser aficionats als jocs d'atzar i un ha asseverat, fins i tot, "odiar" tot el relacionat amb aquest ambient.

El Ministeri Fiscal, no obstant, els imputa un delicte contra la salut pública i un altre d'organització criminal i demana a cadascun dels acusats --la majoria de nacionalitat senegalesa i pakistanesa-- una pena de sis anys de presó i una multa de 27.000 euros. Considera que estaven organitzats per eludir l'acció policial, evitar ser descoberts, captar clients i emmagatzemar les substàncies per poder subministrar-les en qualsevol moment.

Durant el judici, que s'ha celebrat aquest dijous a la Secció Segona de l'Audiència Provincial, el primer acusat ha explicat que ell treballava en la seguretat en la porta d'un local i que no té res a veure amb les drogues. "Jo només m'ocupo del meu treball", ha dit. Sobre la quantitat en efectiu --uns 300 euros-- que se li va intervenir quan se'l va detenir, ha explicat que li havia donat el seu cap per enviar-li a la seva família.

No obstant, el seu cap, que ha declarat com testimoni, l'ha reconegut en un enregistrament policial que s'ha exposat en el que semblava un intercanvi amb una altra persona, que tenia prohibida l'entrada en el local a causa que es dedicava, tal com ha dit, "a vendre drogues".

Un altre acusat, que també treballava com a personal de seguretat en un club nocturn, ha assegurat que "mai" ha venut droga i que coneix a un altre dels acusats de vista o de portar-los al seu cotxe de tornada a Palma, després de la jornada de treball, ja que eren "paisans" i veïns del barri. "Portava a molta gent, el que arribava primer es pujava", ha dit.

Així mateix diversos acusats han admès que es dedicaven a la venda ambulant però no al tràfic de drogues. Un d'aquests ha explicat que tenia "un problema amb el joc" i que els 400 euros que li van intervenir eren d'aquí. També ha dit que portava molts anys consumint marihuana i que el que li van decomissar era para ell.

Després d'ell, ha declarat un altre acusat que ha presentat un relat similar. Ha dit que en aquesta època vivia al seu cotxe i que venia rellotges i que la droga que tenia era per utilitzar-la durant el trajecte del vaixell en el qual s'havia d'anar a València. Així mateix, ha explicat que els 8.000 euros que li van intervenir els va guanyar en una ruleta. "Hi ha un factura i eren per enviar-los a la meva dona i a la meva germana", ha relatat.

Un altre home, que té un restaurant de kebab a la zona, ha assegurat no saber "res de droga" i s'ha posat a plorar. "No fumo, no tinc amistat amb 'droguistes', la meva mare no m'ha ensenyat això", ha assegurat per després dir que "odia" tot el que té a veure amb aquest ambient. "Porto dos anys morint per dins", ha dit en relació al procés judicial.