Acusat de vendre droga a Eivissa nega els fets: "Estava de vacances i m'havia drogat molt però no venia"

Publicado 30/4/2019 17:12:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un jove de 31 anys acusat de vendre droga a Sant Antoni de Portmany (Eivissa), mentre estava de festa al maig de 2017, ha explicat que "estava de vacances" i s'"havia drogat molt" però, no estava venent substancies estupefaents i, tal com ha remarcat, "mai" ho ha fet. La Fiscalia, no obstant, no dóna "credibilitat" a la seva versió i li demana tres anys i nou mesos de presó.

Durant la seva declaració davant l'Audiència Provincial de Balears aquest dimarts, l'acusat ha explicat que el que estava fent era ajudar una amiga que es trobava malament, donant-li un altre tipus de droga --cocaïna-- per "compensar" els efectes de la qual havia ingerit anteriorment, ja que portaven de marxa des de feia diverses hores. "Ella em va donar la bossa i jo la hi vaig servir", ha dit en referència a la droga.

L'acusat ha explicat que, quan va ser requerit per dos policies locals, "al principi" va posar tot de la seva part però després, quan el van intentar detenir per posseir una ronyonera amb diverses dosis de MDMA --que haguessin aconseguit un preu de 750 euros--, ha admès que es va posar "violent" perquè, segons ha dit, "estava súper drogat". "Em vaig tornar boig i vaig començar a fer escarafalls i em van acabar encastant contra una tanca i em van tirar al sòl", ha relatat.

En aquest sentit, ha explicat que la ronyonera no li pertanyia i que l'havia portat una noia, que estava preguntant de qui era.

Pel seu costat, els dos policies locals que van intervenir en la detenció han assegurat que el jove portava la ronyonera amb les substancies estupefaents a la mà. Així mateix, han negat que veiessin a ningú apropar-se amb aquesta ronyonera per donar-li.

D'altra banda, ha declarat una jove com a testimoni que ha explicat que es trobava amb el processament al moment dels fets. "Quan el van acusar que (la ronyonera) era seva va reaccionar malament perquè estava sota els efectes de les drogues", ha dit.

Així mateix, ha assenyalat que ella va consumir una "ratlla de coca" i que l'acusat no va ajudar-la a prendre-la. Ha explicat també que la portava a la bossa i que ell no li va vendre.

En les seves conclusions, la Fiscalia ha mantingut la pena de presó i la multa de 1.000 euros. La defensa ha demanat la lliure absolució.