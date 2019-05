Admeten a tràmit una querella contra Angélica Pastor per donar un ús privat a un cotxe oficial

Publicado 11/5/2019 17:01:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Maig (EUROPA PRESS) -

Un jutjat d'instrucció de Palma ha admès a tràmit una querella contra la regidora de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, per un delicte de malversació de cabals públics relacionat amb el presumpte ús d'un vehicle oficial de l'Ajuntament de Palma per a finalitats privades.

La querella recull que diferents sindicats van avisar al febrer d'enguany que Pastor "presumptament estaria utilitzant un vehicle oficial de l'Ajuntament" per "al seu ús privat, amb el detriment que genera a l'erari públic".

Segons van indicar, aquest fet podria realitzar-se des de feia "diversos mesos" i "tot apunta" al fet que aquest vehicle està sent "utilitzat diàriament per Pastor" per, presumiblement, "desplaçaments i comeses privades, completament alienes a la seva tasca política", finalitat per la qual ja disposa de cotxe i escorta oficial.

Al seu moment, els sindicats van assegurar que el citat cotxe oficial "està aparcat, diàriament, enfront del domicili de la regidora, inclòs nits i caps de setmana. Fins i tot se li ha col·locat un seient infantil adaptat".

En la querella interposada per l'Associació de Víctimes de les Arbitrarietats Judicials (JAVA), es recull que, després d'aquestes publicacions, es va iniciar una investigació que va determinar que s'havia fet instal·lar un sistema de comunicació de 'mans lliures'. A més, un testimoni assegura que el cotxe es troba estacionat totes les nits enfront del seu domicili i que porta instal·lades dos seients de seguretat per a nens menors d'edat.

Ara, el jutjat ha admès a tràmit la querella i ha acordat incoar diligències prèvies. Davant aquesta resolució es pot interposar un recurs de reforma.