Admeten a tràmit la querella contra Noguera per prevaricació per prohibir el lloguer turístic a Palma

Publicado 15/2/2019 10:07:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció número 5 de Palma ha admès a tràmit la querella interposada per Fevitur contra l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, per un delicte de prevaricació com a conseqüència de la prohibició de la comercialització de l'habitatge d'ús turístic en habitatges plurifamiliars a tot el municipi.

En la querella presentada al novembre de 2018, encarregada a Ius+Aequitas advocats, s'exposa com la resolució i moratòria sobre la base de la qual es duu a terme la prohibició es podria haver realitzat de "forma preconcebuda" perquè així "es venia anunciant per Noguera fins i tot abans de ser nomenat alcalde".

L'acte dictat pel Jutjat considera que els fets denunciats "presenten característiques que fan presumir la possible existència d'un delicte de prevaricació administrativa i/o un delicte de prevaricació urbanística".