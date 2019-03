La AECC convoca els III Premis Balears contra el Càncer per a TFG i TFM de la UIB

Publicado 22/3/2019 13:48:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

L'Associació Espanyola Contra el Càncer a Balears (AECC) i el projecte Campus Saludable i Sostenible de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en el marc de l'acord de col·laboració subscrit entre totes dues entitats, han convocat la III Convocatòria dels Premis Balears contra el Càncer per a treballs de fi de grau i de màster de la UIB.

Segons ha informat la AECC en un comunicat, l'objectiu és incentivar i premiar l'esforç de l'alumnat que hagi fet treballs de fi de grau i de màster orientats als tres pilars de la AECC.

Aquests tres pilars són: informar i conscienciar sobre la malaltia, donar suport al pacient oncològic i la seva família i fomentar la recerca oncològica.

Així mateix, s'estableixen de nou dues categories: treball sobre atenció, promoció de la salut i prevenció des de la perspectiva biopsicosocial; i treball de Ciències Bàsiques.

Com a novetat, aquest any, tant el primer com el segon premi de cada categoria tindran dotació econòmica, rebent el guanyador un total de 1.000 euros i un diploma acreditatiu emès per la AECC i la UIB, i el segon 300 euros i un altre diploma acreditatiu.

Pot participar tot l'alumnat que hagi presentat i superat durant els cursos acadèmics 2017-18 i 2018-19 un TFG o TFM de qualsevol dels estudis de la UIB sobre la malaltia del càncer.

El termini de presentació de candidatures és fins al 30 de setembre de 2019, a les 14.00 hores.