Agrupació Ciutadana de s'Arenal demana reunir-se amb Hila per "dialogar" sobre la policia específica de Platja de Palma

Publicado 25/7/2019 12:40:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

L'Agrupació Ciutadana Ciutat de s'Arenal ha demanat reunir-se amb l'alcalde de Palma, José Hila, per iniciar "un diàleg seriós i respectuós" sobre les propostes que van presentar el passat 12 de juliol per al districte, entre els quals hi havia, per exemple, la implantació d'unitats específiques de la Policia Local per a Platja de Palma.

Segons ha informat l'Agrupació en una nota de premsa, han demanat que Hila convoqui una trobada "urgent" amb les set entitats del sector hoteler i empresarial que van recolzar les propostes amb la finalitat de "donar viabilitat a les iniciatives presentades i obrir el camí a una gestió descentralitzada de l'Àmbit geogràfic de Platja de Palma".

Més concretament, sobre les propostes, han demanat unitats específiques de la Policia Local per a la Platja de Palma que treballin a la zona "durant tot l'any" i no només reforci la seva presència en temporada alta. Així mateix, també sol·liciten la creació d'una unitat de dinamitzadors cívics per millorar la convivència.

D'altra banda, proposen que Platja de Palma sigui un "districte per si mateix", deixant de formar part de l'actual districte Platja de Palma-Pla de Sant Jordi. "S'ha de dotar a aquest nou districte dels mecanismes necessaris per ser gestionat de manera descentralitzada", han afegit.