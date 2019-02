Alcover titlla de "gravíssim" la possibilitat que el PP "no recolzi el REB" al Congrés dels Diputats

Publicado 25/2/2019 14:27:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, ha titllat de "gravíssim" l'hipotètic cas que el PP no donés suport al Règim Especial de Balears (REB) al Congrés dels Diputats i ha recordat que el president dels 'populars' a Balears, Biel Company, "va dir que recolzaria el REB".

En roda de premsa, Alcover ha sostingut que el REB és "un punt de partida excel·lent" ja que compta amb "les quatre potes" referides a "millores en el transport, pacte fiscal, fons d'insularitat i energia".

"No entendria de cap manera que el PP no donés suport al REB", ha remarcat Alcover a l'hora que ha assegurat que les crítiques dels 'populars' són "un atac de 'banyes'" perquè, segons ha apuntat, "dos governs socialistes han aconseguit fer possible una reivindicació històrica" en referència al REB.

"Sembla que Company està preparant el terreny per no donar suport al REB al Congrés, això seria gravíssim i una traïció a Balears", ha etzibat Alcover, qui ha mostrat el seu desig que, si el PP no recolza el REB al Congrés, "hi hagi una reducció de vots per part de la ciutadania" al PP en les eleccions de maig.

D'altra banda, el portaveu socialista ha assegurat que el REB "millora la reserva d'inversions" per a Balears en passar "d'un 75 per cent a un 90 per cent" i, a més, ha insistit que "ajudarà a fer més competitives" les empreses de Balears.

"Una vegada aplicat es podrà estudiar si el REB compensa els costos d'insularitat i si s'han de millorar es podrà reclamar una millor compensació", ha sostingut.