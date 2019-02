Armengol li diu a Company que no es defensa a Balears "ballant pasdobles" sinó "respectant el diàleg"

Actualizado 12/2/2019 11:17:18 CET

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha acusat el líder del PP a Balears, Biel Company, d'estar "obsessionat" amb Catalunya i ha insistit que "no es defensen els interessos de Balears ballant pasdobles a Colón" sinó "respectant el diàleg" amb altres comunitats autònomes.

"El veig obsessionat amb Catalunya i jo estic obsessionada amb Balears i els seus ciutadans, i això s'aconsegueix fent que hi hagi pau en els col·legis, contractant més metges i infermers, posant una renda social pels qui tenen més dificultats o amb lleis de residus, entre d'altres", ha apuntat en el ple d'aquest dimarts.

Armengol ha fet aquestes declaracions en resposta a la pregunta de Company sobre si considera que cercar aliances amb Catalunya és la millor manera de defensar els interessos de Balears.

Referent a això, la presidenta ha recordat que des del Govern s'han creat aliances estratègiques amb diferents CCAA per millorar els interessos de Balears i ha recordat les aliances amb Canàries per al descompte de residents, amb Ceuta i Melilla per a qüestions de transport o amb la Comunitat Valenciana per millorar el sistema de finançament autonòmic.

D'aquesta manera, ha explicat que des del Govern s'ha treballat amb Catalunya perquè "és part d'Espanya" i ha defensat que la democràcia es respecta des del diàleg i la cerca de solucions compartides" i no des de "l'extrema dreta rància i racista".

"Ni a mi ni al Govern ens trobarà ni en l'odi, ni en la crispació, ni en la divisió, sinó que ens trobarà servint al nostre poble", ha conclòs.

En aquesta línia, el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha criticat que Company balli "amb feixistes", al que ha afegit: "Tranquils, mentre nosaltres treballem vostès segueixin ballant".

Davant aquesta al·lusió, el diputat del PP Santiago Tadeo ha contestat al conseller que els del 'Pacte' són "els reis de la conga" -en referència a la celebració després de la derogació de la Llei de Símbols-, i Negueruela li ha respost que prefereix "ballar el ball de la conga per la Llei de Símbols" amb "totes les entitats", abans que "ballar amb feixistes el 'Que visqui Espanya' de Company".