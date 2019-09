El Govern i altres autoritats guarden un minut de silenci en record a la dona assassinada per la seva parella

Actualizado 23/9/2019 15:07:03 CET

Costa assegura que l'Executiu autònomic "no defallirà" en la lluita contra la violència de gènere que és "el problema més greu que té la societat"

PALMA DE MALLORCA, 23 Set. (EUROPA PRESS) -

El Govern i altres autoritats de Balears han mostrat la seva "més enèrgic rebuig i condemna" a l'assassinat d'aquest diumenge d'una dona en mans de la seva parella en la Colònia de Sant Jordi, a Mallorca, per la qual cosa a les 12.00 hores d'aquest dilluns han guardat un minut de silenci en el Consolat de Mar en el seu record.

En declaracions als mitjans, la portaveu del Govern, Pilar Costa, ha mostrat les seves condolences als familiars i amics i ha sostingut que des de l'Executiu autonòmic "no defalliran" en la lluita contra la violència de gènere que és, al seu judici, "el problema més greu que té la societat".

"És inadmissible i faig una crida a la màxima conscienciació social, solament acabarem amb aquesta xacra si tothom ho veu com un problema que el concerneix, coneguem o no les víctimes", ha postil·lat la portaveu del Govern.

Durant el minut de silenci s'han pogut veure tots els membres de l'equip de Govern, encapçalats per la presidenta, Francina Armengol, i a altres autoritats com, per exemple, el president del Parlament, Vicenç Thomas, el delegat del Govern a Balears, Ramon Morey, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, i l'alcalde de Palma, José Hila, entre altres.

Així mateix, el Consell de Mallorca també ha mostrat "el seu rebuig" cap a aquest assassinat, per la qual cosa els treballadors de la institució insular han guardat també un minut de silenci a l'entrada principal.

Cal recordar que la dona de 59 anys de nacionalitat alemanya va morir després de ser agredida per la seva parella, que li va provocar cinc ferides amb una arma blanca en el tòrax i l'abdomen en la Colònia de Sant Jordi, a Mallorca.

Segons va informar el SAMU 061, els fets van ocórrer sobre les 08.30 hores d'aquest diumenge. Fins al lloc es van desplaçar una unitat de suport vital avançat i una altra de suport vital bàsic. No obstant això, el personal d'emergència va realitzar sense èxit maniobres de reanimació i va confirmar la defunció de la dona.