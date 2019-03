AMP.- El Govern no financiarà el fàrmac Orkambi "de manera unilateral" i defensa que "la salut és una inversió"

Publicado 19/3/2019 18:12:32 CET

La consellera de Salut del Govern, Patricia Gómez, ha assegurat que el Govern "no finançarà el fàrmac Orkambi de manera unilateral", ja que ho farà quan l'Agència Espanyola del Medicament "ho aprovi" i ha sostingut que a l'Executiu autonòmic "la salut és una inversió".

Així s'ha expressat Gómez en la seva resposta a una pregunta plantejada per la diputada de Cs en el Parlament Olga Ballester qui li ha plantejat si el Govern finançarà el fàrmac Orkambi per a malalts de fibrosi quística. "És el primer tractament específic per a pacients amb un tipus de fibrosi quística, mantindrà vostè la porta de la ciència oberta?", ha plantejat Ballester.

"Tinc l'esperança que aviat es tingui una decisió presa en relació al finançament de l'Orkambi en el grup de fàrmacs finançats", ha manifestat Gómez, qui ha afegit que el Govern "mai ha qüestionat l'adquisició de cap medicament receptat per personal mèdic".

Per la seva banda, Ballester li ha retret que el medicament en qüestió "sí està autoritzat però no ho està el seu finançament", al que Gómez ha respost que "Cs defensa al seu programa electoral la recentralització dels medicaments i la privatització de la sanitat i l'educació". "Abans de venir al Parlament a fer demagògia, convindria que sabés com funciona el servei de salut", ha resolt Gómez.