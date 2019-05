Antich apel·la a la mobilització de l'electorat el 26 de maig i reitera l'aposta per una Europa "d'aliances"

Publicado 20/5/2019 17:30:14 CET

El senador del PSOE, Francesc Antich, ha apel·lat a la mobilització de l'electorat en les eleccions del 26 de maig i s'ha referit a l'aposta socialista per una "Europa de les aliances" davant una "dreta" que "defensa una Europa atomitzada".

"Davant una dreta que defensa una Europa atomitzada, hem d'apostar més que mai per una Europa de les aliances, ja que l'Estat-Nació ha quedat petit i un país només no pot fer front als reptes de la globalització", ha sostingut Antich durant un acte de campanya celebrat a Ses Salines en el qual s'ha presentat la candidatura de la coalició 'Endavant', liderada pel socialista Bernat Roig i integrada per membres del PSIB, MÉS per Mallorca i independents.

"Al segle passat, l'auge dels populismes ens va portar a estats autoritaris i ara la ultradreta s'està organitzant", ha sostingut el senador socialista, qui ha subratllat la importància dels comicis del 26 de maig.

D'altra banda, Antich ha demanat el vot al PSIB i s'ha referit al treball de l'Executiu autonòmic liderat per la presidenta del Govern, Francina Armengol. "És necessari que els socialistes estiguem quatre anys més en el Govern perquè qui ha fet aquestes lleis i qui creu en elles hauria de tenir l'oportunitat d'aplicar-les", ha sostingut, en referència a la Llei Contra el Canvi Climàtic o la Llei de Residus.

"Tenim una dreta que no vol que siguem majors d'edat, que no vol que a Balears decidim sobre el que ens afecta i que vol que Madrid ho tuteli tot", ha remarcat.

Així, el senador ha assegurat que l'educació ha estat una "aposta" del Govern durant la present legislatura i ha instat la mobilització de cara als comicis europeus.

"Acostumem a pensar que Europa queda molt lluny, però no podem oblidar que moltes de les polítiques que ens afecten directament es decideixen a Europa", ha sostingut i ha demanat el vot socialista perquè la ciutadania "visqui millor".