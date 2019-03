Aprovada la reducció a la meitat de les quotes a la Seguretat Social en temporada baixa

Publicado 8/3/2019 17:19:30 CET

La mesura, que costarà 15 milions, contribueix al manteniment de més de 50.000 ocupacions

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un decret contra la precarietat laboral, que inclou una bonificació del 50% en les quotes de la Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus de les empreses de sectors de turisme, hostaleria i comerç durant els mesos de febrer, març i novembre, mesura que venia aplicant-se per les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, recollida en una disposició addicional.

D'aquesta forma, les empreses podran seguir aplicant una bonificació del 50% de les quotes a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta d'atur, Fogasa i formació professional dels fixos discontinus en aquests sectors i en els citats mesos de temporada baixa.

L'objectiu d'aquesta mesura és el manteniment de l'ocupació els mesos de menor ocupació turística i combatre l'estacionalidad en les activitats vinculades al sector. Segons Treball, la mesura contribuirà al manteniment de més de 50.000 ocupacions en aquests mesos.

Aquesta mesura, que venia aplicant-se anteriorment, es recollia en una disposició addicional única contemplada als Pressupostos Generals, però no en l'articulat, per la qual cosa en cas de pròrroga no podia aplicar-se.

Per això, la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) venia reclamant en els últims mesos al Ministeri de Treball que es poguessin mantenir-se aquestes reduccions per perllongar la contractació afavorint la desestacionalització de l'activitat turística.

Aquestes bonificacions han vingut aplicant-se per les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, inicialment en el mes de novembre de 2012, i posteriorment als mesos de març i novembre dels exercicis 2013, 2014 i 2015, ampliant-se l'any 2016 a febrer, a més de març i novembre, d'igual forma que es va fer l'any 2017, i en el passat exercici 2018.

SUPORT Al SECTOR

"La mesura proporciona un suport eficaç al sector turístic, referent al nostre país i un dels de major potencial generador d'ocupació", assenyala el reial decret llei de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral.

Segons dades de la patronal hotelera, el sector de l'allotjament dóna ocupació a 237.434 persones a Espanya, la qual cosa representa el 9,1% del sector turístic. Durant els mesos d'hivern, aquesta xifra d'empleats baixa fins el 160.000 persones.

El 2018, en conjunt el sector turístic a Espanya va donar feina a 2,8 milions de treballadors i va suposar el 14,9% del PIB nacional, amb un creixement del 2,8%, per sobre de l'economia espanyola, segons l'últim informe del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC, en les seves sigles en anglès).