Aprovat el Decret de notificació i comunicació electròniques en l'àmbit de l'ATIB

Publicado 15/3/2019 13:54:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació del Decret de notificació i comunicació electròniques a l'àmbit de l'Agència Tributària de Balears (ATIB).

"Amb aquest Decret es pretén promoure un avanç qualitatiu a les relacions electròniques entre l'ATIB i les persones i entitats interessades pel que fa a les notificacions i les comunicacions dels actes dictats i de les actuacions realitzades per l'Agència a l'exercici de les seves funcions, així com afavorir la simplificació administrativa", ha explicat en roda de premsa.

Aquest decret regula la notificació i la comunicació electròniques a través de la seu electrònica de l'ATIB, delimita els actes i les actuacions que poden ser objecte de notificació i comunicació electròniques i defineix què s'ha d'entendre per notificació, per comunicació i per avís informatiu a aquests efectes.

També estableix els supòsits en els quals resultarà obligatòria la recepció de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics, com les persones jurídiques o les persones físiques que exerceixin una activitat professional per la qual es requereix la col·legiació obligatòria, inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils o les persones que les representin.

Així mateix, s'enumeren els supòsits en els quals es permet que les notificacions i les comunicacions es realitzin per mitjans no electrònics perquè, en termes generals, responen raons d'eficàcia de l'actuació administrativa i s'eviten demores; i es preveuen suposats en els quals en cap cas es poden efectuar notificacions i comunicacions electròniques.

Aquest decret és aplicable als actes que dictin i a les actuacions que realitzin els òrgans i les unitats de l'ATIB que comportin la corresponent notificació o comunicació en relació amb tributs propis de Comunitat o tributs cedits gestionats per aquesta, els drets de contingut econòmic de la CAIB, IBSalut i altres ens instrumentals en període executiu.

L'accés a les notificacions i comunicacions practicades per l'ATIB es preveu que es pugui fer a través de la carpeta ciutadana creada per l'administració de l'Estat a la seu electrònica del seu punt d'accés i a través de la carpeta ciutadana que l'administració de la CAIB.

Aquest decret preveu la possible adhesió de l'ATIB al Conveni de col·laboració subscrit el 31 de maig de 2016 entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i Balears per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica.

En aquest sentit, l'objectiu és facilitar al màxim als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries i afavorir la simplificació administrativa, per la qual cosa l'adhesió al citat Conveni ha de permetre que les persones i les entitats interessades puguin utilitzar aquesta adreça electrònica habilitada.

Aquest decret entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí Oficial de Balears, dia 1 de juny de 2019. No obstant això, la disposició final segona entrarà en vigor l'endemà al de la publicació en el BOIB.

Aquesta disposició, relativa a la subhasta de béns, estableix que aquestes subhastes s'hauran d'anunciar per mitjà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat i es realitzaran de forma electrònica al portal de subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat.