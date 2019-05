Aprovat l'impuls al Parc Agrari en el nord de Palma

Publicado 24/5/2019 20:02:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Protocol General d'Actuació per a l'impuls del Parc Agrari de Palma, que ha estat aprovat aquesta setmana en la junta de govern municipal, desenvoluparà el seu projecte pilot a la zona nord de Palma. Aquest seguirà el recorregut de la sèquia de Baster, que antigament proveïa d'aigua la ciutat, i pretén refer els vincles entre la ciutat de Palma i el seu entorn rural.

Segons han explicat des de l'Ajuntament, aquesta iniciativa, en la qual participen el Govern, l'Ajuntament de Palma i l'Universitat de les Illes Balears (UIB), va ser presentada el 7 de maig a la casa de barri de la Garriga.

En termes generals, el Parc Agrari de Palma té com a objectiu revertir el procés de deterioració del paisatge social, ambiental i patrimonial de l'espai rústic periurbà, al mateix temps que procurar la viabilitat de les activitats i explotacions agràries amb criteris de sostenibilitat.

Pel seu costat, el projecte pilot cerca també posar en valor aquest espai de "valor paisatgístic i patrimonial"; un espai que Cort considera que s'ha de protegir per "mantenir la seva realitat agrícola".

En breu, el Govern, l'Ajuntament i la UIB signaran el protocol general d'actuació aprovat per la Junta de Govern.

Cal destacar que aquest projecte està emparat per la Llei agrària aprovada aquesta legislatura, que defineix l'activitat agrària com a estratègica per a la societat i l'economia de Balears i que estableix els mecanismes de creació dels parcs agraris.