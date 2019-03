Aprovat el Pla d'Actuacions 2019 del Centre Balears Europa

Publicado 22/3/2019 16:42:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell s'ha donat per assabentat aquest divendres del Pla d'Actuacions 2019 del Centre Balears Europa (CBE), un consorci públic encarregat d'impulsar, organitzar i coordinar actuacions relacionades amb l'àmbit de la Unió Europea a Balears i promoure la participació activa de la ciutadania.

Així ho ha anunciat la portaveu del Govern, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern.

Les activitats pròpies del CBE abasten des del suport a la Direcció general de Fons Europeus fins a la formació i divulgació de temes relacionats amb la Unió Europea.

És l'organisme encarregat de tramitar les ajudes d'incentius regionals per a projectes turístics i industrials i la formació en temes europeus a centres escolars, i també organitza actes institucionals com el Dia d'Europa o fa seguiment de les polítiques i projectes sorgits europeus de major interès per a Balears.