Aproven el decret pel qual es creen diverses categories d'infermer

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el Decret de categories de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de Balears, pel qual es creen les categories d'infermer especialista en infermeria familiar i comunitària, en infermeria del treball, en infermeria pediàtrica i en infermeria pediàtrica.

Segons ha informat la consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, en roda de premsa, també es modifica la denominació de la categoria d'infermer obstètric-ginecològic.

Santiago ha explicat que "és necessari que l'Administració sanitària faci constantment adaptacions organitzatives per adequar-se a les noves necessitats i per millorar la qualitat de l'assistència, la qual cosa implica que hi hagi unes categories professionals adequades i adaptades a les necessitats del moment i que incorporin a les persones que estiguin més preparades professionalment per cobrir aquestes necessitats".

El reconeixement d'aquestes noves categories dóna resposta a les necessitats de l'Administració d'adaptar-se a noves funcions més específiques i necessàries i reconeix unes especialitats que, de fet, ja existien.

Amb aquesta premissa, a l'àmbit del personal estatutari sanitari de formació professional el Decret crea també la categoria de tècnic mitjà en emergències sanitàries (subgrup C2) i modifica la denominació de la categoria d'auxiliar d'infermeria (subgrup C2).

En l'àmbit del personal estatutari de gestió i serveis de formació universitària es creen les categories de tècnic superior de prevenció de riscos laborals (subgrup A1); arquitecte (subgrup A1); enginyer de camins, canals i ports (subgrup A1); tècnic superior en estadística i en metodologia de la cerca (subgrup A1); tècnic superior jurídic (subgrup A1); i tècnic superior de l'àrea econòmica (subgrup A1).

També es creen les categories de tècnic superior d'administració i gestió (subgrup A1); tècnic titulat mitjà de prevenció de riscos laborals (subgrup A2); tècnic de gestió de documentació (subgrup A2); tècnic de gestió en estadística (subgrup A2), i arquitecte tècnic (subgrup A2), i s'extingeixen les categories de grup tècnic de la funció administrativa (subgrup A1) i de personal tècnic titulat de grau mitjà (subgrup A2).

Així mateix, es modifiquen la denominació i el requisit de titulació de la categoria de bibliotecari (subgrup A1) i les funcions de la categoria del grup de gestió de la funció administrativa (subgrup A2).

En l'àmbit del personal estatutari de gestió i serveis de formació professional es crea la categoria de tècnic superior especialista en sistemes i tecnologies de la informació (subgrup C1) i la categoria de teleoperador de central de coordinació del 061 (subgrup C2).

Finalment, es modifica la denominació de totes les categories de tècnic especialista (subgrup C1) i la denominació, les funcions i les retribucions de la categoria de conductor (subgrup C2).