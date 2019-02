Aproven definitivament el canvi de nom del Palma Arena, a partir d'ara 'Velòdrom Illes Balears'

Publicado 13/2/2019 18:34:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La junta rectora del Consorci Palma Sorra ha aprovat definitivament el canvi de nom del Palma Arena, que a partir d'aquest dimecres passa a tenir com a nom oficial 'Velòdrom Illes Balears' i que estrena logotip.

En un comunicat, la conselleria de Cultura, Participació i Esports ha detallat que el nou logotip "reflecteix" el velòdrom com una instal·lació esportiva i multifuncional amb capacitat per acollir diferents tipus d'esdeveniments, com a campionats de ciclisme, fires i altres espectacles.

D'altra banda, la cartera dirigida per Fanny Tur ha avançat que s'han iniciat els tràmits per canviar el logotip de la façana i la retolació anterior i han assegurat que s'actualitzaran "de forma progressiva".

El 24 de setembre de 2018, la Junta Directiva de l'Assemblea Balear de l'Esport (ABE) va aprovar les propostes de noms de candidats per substituir la denominació de Velòdrom Palma Arena, les quals es van sotmetre a votació en el ple de l'ABE el 15 d'octubre de 2018.

Finalment, el 31 d'octubre de 2018 la Junta Rectora va aprovar per unanimitat el canvi de nom a Velòdrom Illes Balears i va proposar la modificació dels Estatuts per fer efectiu aquest canvi, que s'ha aplicat després de l'aprovació del dictamen de la junta rectora d'aquest dimecres.