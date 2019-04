Aproven una despesa de 16,5 milions per al Fons de cooperació local el 2019, un 13,8% més

Publicado 26/4/2019 14:22:52 CET

L'ajuda permet "recuperar els nivells d'ajudes" del Govern als ajuntaments "previs a la crisi econòmica"

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat una despesa de 16,5 milions d'euros per al repartiment del Fons de cooperació local entre els ajuntaments de Balears per 2019. Aquesta quantitat suposa un augment del 13,8 per cent --dos milions més-- respecte a la dotació del fons per a l'any anterior.

Així ho ha informat, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, que ha proposat la iniciativa.

Segons ha recordat, en la sessió de 17 d'abril, la Comissió Mixta, formada pel Govern i la Federació d'Entitats Locals de Balears (Felib), va aprovar l'acord del repartiment del fons per 2019.

Així, la dotació incorpora un increment de dos milions d'euros, que forma part de l'acord entre el Govern i la Felib signat el juny de 2017 per augmentar el fons en sis milions d'euros en tres anys (2018, 2019 i 2020). D'aquesta manera, el Fons s'ha incrementat un 27,6 per cent en dos anys. A això, se li afegirà una nova pujada de dos milions d'euros l'any vinent.

La dotació del Fons de cooperació local i els criteris de repartiment acordats entre el Govern i la FELIB impediran que cap dels 67 municipis de les illes percebi menys que l'any anterior.

Cladera ha explicat que aquest fons té un caràcter no finalista i que la dotació assignada per 2019 permet "recuperar els nivells d'ajudes" del Govern als ajuntaments "previs a la crisi econòmica".