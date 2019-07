Armengol demana "un diàleg que no aturi mai fins a arribar a acords" i que Sánchez sigui investit "el més ràpid possible

Publicado 15/7/2019 14:06:09 CET

Considera "molt necessari" per a Espanya i, especialment per a Balears, tenir un Govern i "seguir avançant en drets"

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha demanat aquest dilluns "responsabilitat, negociació i un diàleg que no aturi mai fins a arribar a acords" perquè el candidat socialista al Govern, Pedro Sánchez, sigui investit "el més ràpid possible".

Preguntada per aquesta qüestió en la presentació del Pla contra la precarietat laboral de les Illes, Armengol ha considerat que és "molt necessari" per a Espanya i, especialment per a Balears, tenir un Govern "el més ràpid possible" que sigui "sòlid i permeti seguir avançant en drets".

En concret, per a les Illes, ha explicat que és necessari per "poder començar a negociar qüestions "bàsiques que no admeten més retards" com, per exemple, la part fiscal del Règim Especial per a Balears (REB) i el finançament dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que rep l'arxipèlag.