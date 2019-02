Armengol diu que Company "es va vestir de regionalista" i amb l'arribada de Casado "torna a canviar de camí"

Publicado 5/2/2019 14:50:49 CET

La presidenta assegura que "sempre" està "del costat de la legalitat", després de ser preguntada per l'ocupació il·legal d'habitatges

PALMA DE MALLORCA, 5 Febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha dit aquest dimarts al president del PP balear, Biel Company, que no és "coherent" i que no té "cap projecte", perquè "quan van perdre les eleccions es va vestir de regionalista" i "ara que arriba Pablo Casado amb un paper recentralizador i de dreta més radical, torna a canviar de camí".

Així s'ha expressat Armengol durant una pregunta parlamentària en la sessió de control al Govern, on Company ha volgut conèixer la postura de la presidenta respecte a l'ocupació il·legal d'habitatges, al fil d'una proposició de llei presentada pel PP al Congrés. "Sempre estic del costat de la legalitat", ha respost Armengol.

Per tot això, Armengol ha dit que Company "no té cap credibilitat" ni "cap projecte", i que "no significa cap alternativa". "Si no em creu a mi, pregunti als seus", ha postil·lat la líder de l'Executiu, dient que "basta veure el que li ha passat amb el seu 'tuit'".

Cal recordar que aquest dilluns, l'exsenador del PP, José Ramón Bauzà, va criticar en un missatge en Twitter una publicació de Company per "felicitar a l'antisemita del documental de Palestina" 'Gaza', premiat en els Goya.

Igualment, Armengol ha recomanat a Company que "deixi de fer el ridícul" en preguntar pels 'okupes', un tema que creu que està "anant a millor".

Per la seva banda, Company ha avisat a Armengol que l'ocupació il·legal d'habitatges és "un problema molt gran" i li ha instat a recolzar en Madrid la proposta del PP.