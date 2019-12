Armengol insisteix que s'ha mantingut "el mateix criteri de sempre" en incloure el plus per residència

Publicado 16/12/2019 12:02:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha reiterat aquest dilluns que en l'Executiu han mantingut "el mateix criteri que sempre" a l'hora d'elaborar els Pressupostos, amb relació al plus per residència que perceben alts càrrecs del Govern.

"La proposta del Govern és pública i notòria", ha declarat a Eivissa, on, no obstant això, no ha valorat la reducció del plus plantejada aquest diumenge per Podemos.

La líder de l'Executiu ha recordat que des de l'Executiu "ja han fet tota mena de valoracions" sobre aquest tema. A més, ha posat l'accent a què han presentat un Pressupost "altíssim" en termes de Sanitat o Educació i, dins dels comptes, es troba tot el relacionat amb el sou dels funcionaris i càrrecs polítics.

"Si hi ha tanta discussió sobre aquest tema", ha opinat Armengol, els grups parlamentaris realitzaran les seves aportacions sobre aquest tema durant el debat dels Pressupostos a la Cambra balear.

La presidenta ha tornat a assegurar que el Govern "és el Govern de totes les Balears", reiterant que té "molt clar" que els ciutadans que resideixen a Eivissa, Formentera o Menorca han de tenir les "mateixes oportunitats que els que viuen a Mallorca per fer política".

Armengol ha dit que és "fonamental" establir criteris, com que les Balears són "un petit país". Així, els qui visquin fora de Mallorca han de poder fer front als costos econòmics i personals d'exercir la política en l'àmbit balear. "Hi haurà una discussió parlamentària sobre aquest tema", ha afegit.

Podemos va acordar proposar la reducció de 22.000 a 12.000 euros anuals del plus per residència que cobrarien alts càrrecs del Govern procedents de fora de Mallorca. La transacció serà presentada 'in voce' aquest dimarts a l'esmena de MÉS per Menorca durant la sessió plenària on es votaran els Pressupostos de la Comunitat Autònoma.